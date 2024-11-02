В Бурятии взяли на контроль судьбу братьев-близнецов

1 ноября Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова совместно с представителями 36-й армии, военных прокуратур и военкоматов провела прием граждан в Хоринске. В его ходе к омбудсмену поступило 25 обращений. Они касались поиска без вести пропавших военнослужащих, выплат денежного довольствия, оформления удостоверения ветерана боевых действий и т.д.В частности, к Юлии Жамбаловой обратилась мать братьев-близнецов, служащих по контракту. Обеспокоенная женщина попросила помощи в возвращении одного из сыновей из зоны СВО.«Уполномоченный дала разъяснение что, если два родных брата участвуют в СВО, один из них подлежит возвращению в пункт постоянной дислокации воинской части и не направляется в зону боевых действий. Для этого надо уведомить командование рапортом с приложением подтверждающих документов. Также запрещено направлять на выполнение боевых задач тех военнослужащих, чьи близкие родственники погибли на СВО», - сообщили в аппарате омбудсмена.Юлия Жамбалова и представители 36-й армии взяли этот вопрос на контроль. Если факт участия обоих братьев в СВО подтвердится, то один из них будет возвращен в пункт постоянной дислокации воинской части.