Общество 02.11.2024 в 10:12

В Бурятии взяли на контроль судьбу братьев-близнецов

Мать сообщила, что оба ее сына воюют на СВО и попросила вернуть одного из них
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии взяли на контроль судьбу братьев-близнецов
Фото: предоставлено аппаратом Уполномоченного по правам человека
1 ноября Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова совместно с представителями 36-й армии, военных прокуратур и военкоматов провела прием граждан в Хоринске. В его ходе к омбудсмену поступило 25 обращений. Они касались поиска без вести пропавших военнослужащих, выплат денежного довольствия, оформления удостоверения ветерана боевых действий и т.д.

В частности, к Юлии Жамбаловой обратилась мать братьев-близнецов, служащих по контракту. Обеспокоенная женщина попросила помощи в возвращении одного из сыновей из зоны СВО.

«Уполномоченный дала разъяснение что, если два родных брата участвуют в СВО, один из них подлежит возвращению в пункт постоянной дислокации воинской части и не направляется в зону боевых действий. Для этого надо уведомить командование рапортом с приложением подтверждающих документов. Также запрещено направлять на выполнение боевых задач тех военнослужащих, чьи близкие родственники погибли на СВО», - сообщили в аппарате омбудсмена.

Юлия Жамбалова и представители 36-й армии взяли этот вопрос на контроль. Если факт участия обоих братьев в СВО подтвердится, то один из них будет возвращен в пункт постоянной дислокации воинской части.
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спецоперация

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