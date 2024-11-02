В Бурятии модернизируют почтовые отделения

В Бурятии после модернизации уже заработали 14 отделений почтовой связи, ремонт еще четырех близится к завершению. Об этом сообщили в министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.Всего в этом году в федеральную программу «Модернизация и приведение в нормативное состояние сельских отделений почтовой связи АО «Почта России» вошли 24 отделения почтовой связи Бурятии. Из них шесть возведены с нуля с помощью быстровозводимых конструкций.- К ремонту были выбраны отделения, расположенные в сельской местности, а также в труднодоступных местностях. В настоящее время все они собраны, установлены входные двери, идет установка оконных блоков и ведутся внутренние отделочные работы. Из 18 отделений, подлежащих ремонту, 14 уже отремонтированы и работают с клиентами, - сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.Обновленные почтовые отделения заработали в Тункинском, Селенгинском, Кабанском, Прибайкальском, Заиграевском, Мухоршибирском, Хоринском, Бичурском, Еравнинском, Закаменском и Баргузинском районах. Еще четыре отделения, расположенные в Кабанском, Кяхтинском и Тункинском районах, заработают в ближайшее время.- «Почта России» сегодня предоставляет широкий спектр услуг, таких как выдача пенсий, пособий, обработка запросов в МФЦ, отправка документов, оплата коммунальных платежей и целый ряд других. Именно поэтому важно, чтобы жители сел могли иметь комфортный доступ к услугам, - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.Напомним, в 2022 году в Бурятии модернизировали 4 почтовых отделения: 3 отремонтировано, еще одно здание возвели с нуля. В 2023 году в республике отремонтировали 21 отделение почтовой связи.