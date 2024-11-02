Общество 02.11.2024 в 11:33

Школы Бурятии получили новые автобусы

В республику поступило сразу 40 машин
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Текст: Андрей Константинов
Школы Бурятии получили новые автобусы
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Сегодня на площади Советов Улан-Удэ состоялась торжественная церемония передачи ключей от новых автобусов директорам школ республики. В 2024 году в рамках мероприятий по обновлению школьного автопарка в Бурятию поступило 40 автобусов различной вместимости, среди них ПАЗы, ГАЗы, УАЗы и КАВЗы.

- Мы за последние годы передали в школы 402 автобуса. Сегодня еще дополнительно 40 автобусов передается. Здесь, на площади – 39, один автобус уехал в Муйский район. Все, что поручает наш президент Владимир Владимирович в части особого внимания нашим детям – мы делаем. Школы при поддержке президента строим, проводим капитальный ремонт, оборудование обновляем. И конечно, создаем условия, чтобы было легче до школ добраться. Хочу пожелать, чтобы у наших деток все было хорошо, чтобы он могли развиваться и уверенно двигаться вперед, а водителям всем – безопасной езды, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.


Школьные автобусы получили Баргузинский, Бичурский, Еравнинский, Заиграевский, Закаменский, Иволгинский, Кабанский, Кижингинский, Курумканский, Мухоршибирский, Муйский, Кяхтинский, Окинский, Селенгинский, Прибайкальский, Тарбагатайский и Хоринский районы, а также город Северобайкальск. Также в числе получателей 4 учреждения, подведомственных Минобрнауки Бурятии: санаторная школа-интернат №28, Республиканский национальный лицей-интернат №1, Селенгинская и Эгитуйская СКОШИ.


- Мы 2 месяца назад получили новую школу в улусе Нурселение. Сегодня мы снова здесь и получаем 2 больших автобуса. Это событие для нас долгожданное, необходимое, особенно для наших учащихся и их родителей. На сегодняшний день автобус не только обеспечивает доступность образования, не только позволяет безопасно добраться до школы, но и дает больше возможностей для посещения музеев, концертов, принимать участие в соревнованиях и различных мероприятиях. Благодаря школьному транспорту жизнь сельских ребятишек даже в самых отдаленных селах будет насыщенной яркими событиями и интересными встречами, - рассказал директор Сужинской школы Юрий Андреев.


Всего за 7 лет с 2017 по 2024 годы в Бурятию поставлено 442 школьных автобуса.
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