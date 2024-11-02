Глава Бурятии посетил мемориал погибшим бойцам СВО

- Именно сегодня по-настоящему решается судьба нашей страны и наших детей. Благодаря мужеству всех тех героев, которых уже нет с нами и тех, кто сейчас на фронте, мы с уверенностью можем надеяться на светлое будущее. Еще до начала операции многим казалось, что наша молодежь не может сравниться со своими дедами, но затем все убедились в том, что они такие же герои, - отметил Алексей Цыденов.





Решение по созданию мемориала погибшим на СВО воинам жители села приняли в 2023 году. На строительство были выделены средства ТОСа, а также личные пожертвования жителей села и земляков. Открытие состоялось 6 октября 2024 года. Сейчас на мемориале увековечена память четырех бойцов.





1 ноября в ходе рабочей поездки в Хоринский район глава Бурятии Алексей Цыденов посетил село Хасурта, где почтил память воинов, погибших в ходе спецоперации. Мемориал построили в селе в 2024 году по инициативе самих жителей.- Все вместе как-то решили. У меня зять на СВО с первых дней. Конечно, такие мероприятия, такие памятные места нужны, - считает жительница села Хасурта Лидия.Фото: пресс-служба правительства Бурятии