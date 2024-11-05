Селенгинский район Бурятии продолжает развитие

«Всего, в прошлом году в Селенгинском районе за благоустройство территорий проголосовало 5934 человек, победители набрали 4427 голосов», - говорит Ирина Ахандаева, руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ НП «ЖКХ Контроль».





А вторым стала дворовая территория по ул. Школьной, 3. Там благоустройство предусматривало: ямочный ремонт дворового проезда общей площадью 14 квадратных метров, замену ограждения детской площадки. Строители установили две скамейки, две урны, карусель.





В отдаленном селенгинском улусе Ташир люди проголосовали за обустройство территории, определенной для народных гуляний и культурно-спортивных праздников. В рамках работ уложили плитку, установили две парковых скамейки, урны, а также появились два двойных уличных фонаря. Примерно такую же работу провели в селе Селендума - благоустройство площади у здания сельской администрации. Уложили брусчатку, парковые скамьи с урнами. А на крыше здания теперь есть два уличных фонаря, подключенных к электросети этого административного здания.





Горожан особенно радует благоустройство центрального парка, которое прошло в прошлом году, а также нынешний третий этап благоустройства отрезка ул. Ленина от ТЦ «Титан» до ТЦ «Абсолют». Ремонт завершается, осталось буквально установить несколько лавочек и арт-объект. Эти работы проходят в рамках гранта, полученного городом после победы на Всероссийском конкурсе среди малых городов ДФО.





В разных районах Бурятии заканчивается очередной год реализации программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Благодаря ей повсеместно преображается множество скверов, памятников, дворов и других общественных территорий.Куда направить усилия по благоустройству решают сами жители, участвуя в голосовании. Объекты (и дизайн-проекты по их благоустройству), которые набирают больше всего голосов в свою поддержку, получают финансирование в приоритетном порядке. Граждане воочию видят, что их активная жизненная позиция, неравнодушие непосредственно влияют на то, как живет их город, поселок, село, улица.В нынешнем сезоне работы прошли в шести населенных пунктах Селенгинского района, который с каждым годом получает больше мест притяжения, где можно отдохнуть, поиграть, заняться спортом.В Гусином озере прошло благоустройство двух объектов. Первым стала центральная площадь этого села – у памятника Ленину. Проект, поддержанный людьми, предусматривал облицовку постамента плиткой, подсыпку щебня по периметру постамента, а также обустройство возле памятника Ленина клумбы. Сумма благоустройства составила более полумиллиона рублей, и все рады, что памятник, знакомый не одному поколению сельчан, обрел более ухоженный вид.Новинкой стали два фонаря, которые питаются энергией от солнечной батареи, на детской площадке. Помимо этого, обустроили долгожданную контейнерную площадку на три контейнера для сбора мусора. А еще была сделана планировка и подсыпка подстилающих слоев на детской и волейбольной площадках.Свой личный трудовой вклад в улучшение двора внесли жители многоквартирного дома. По решению общего собрания собственников жилых помещений в доме, они сами покрасили ограждение, а также отремонтировали и покрасили песочницу «Грибок». Это сделали участники местного ТОСа. После всего сделанного, двор очень сильно изменился, стал уютнее.В Новоселенгинске прошло благоустройство в сквере Воинской Славы. Памятник Воинам Великой Отечественной войны обновили. Провели покраску и заменили конструкции с серпом и молотом. Плитку тоже отремонтировали, с частичной заменой.Важным моментом стало устройство Вечного огня и полотна с именами воинов, сражавшихся с гитлеровской Германией и ее союзниками.Не один год займут работы по развитию общественной территории в улусе Тохой по ул. Горького, 16. Реализация дизайн-проекта, поддержанного жителями, требует солидных финансовых затрат и поэтому все делается поэтапно. В текущем году – планировка территории площадью 1352 квадратных метра с обустройством ограждения. А в следующем году установят оборудование и малые архитектурные формы.Что касается райцентра города Гусиноозерска, то там подрядчики реализовали несколько проектов. Они являются самыми финансово емкими проектами в Селенгинском районе по программе «Формирование комфортной городской среды» этого года.На сумму более 3 млн рублей прошло благоустройство части общественной территории по ул. Ленина. Оно предусматривало укладку тротуарной плитки на почти 500 квадратных метрах, установку дорожных знаков на пешеходном переходе, разметку проезжей части термопластиком, а также устройство водосбросных сооружений с проезжей части - с приемным колодцем.Примерно столько же средств было предусмотрено на устройство пешеходных тротуаров и проездов с асфальтобетонным покрытием, установку малых архитектурных форм, освещение территории близ дома по ул. Свердлова, 1.Внушительный проект - благоустройство дворовой территории по адресу пос. Энергетиков, 30, г. Гусиноозерск. Там жители проголосовали за устройство пешеходных тротуаров, проездов с асфальтобетонным покрытием, асфальтирование стоянок для автомашин, установку малых архитектурных форм и опять таки освещение придомового пространства (установлены опоры освещения со светодиодными светильниками в количестве 6 штук). Сумма по контракту с подрядчиком составила 5,174 млн рублей.«В последние годы наш город активно благоустраивается. И это все благодаря федеральному проекту «Комфортная городская среда». Улица Ленина - главная улица города. Здесь все магазины, аптеки, офисы. Рядом расположены школы, детские сады, спорткомплекс и другое. Теперь удобно проходить по улице по тротуарным дорожкам, Можно отдохнуть на лавочке.Улицу озеленяют, что со временем здесь будет еще красивее. Достаточно много освещения. Мы, жители, рады, что у нас продолжается благоустройство мест отдыха, пешеходных улиц, бульваров. Рядом с ул. Ленина расположен бульвар «Юность», а дальше сквер «Юность». И везде проведено благоустройство. Город приобретает современный вид, он становиться интересным. В нем хочется жить», - поделилась своими впечатлениями Любовь Рыжкова, председатель ТОС «Радость». Женщина живет недалеко от реконструируемой ул. Ленина.Дизайн-проект территории разрабатывался с учетом обеспечения доступа маломобильных граждан. Помимо устройства тротуарных дорожек, продуманы места для газонов. Также по улице высажены осенью многолетние цветы, деревья и кустарники. И, конечно, сделаны новые скамьи и парковые скамейки, урны, указатели, обустроены велопарковки, прошла установка дорожных знаков.Проект «Формирование комфортной городской среды» радует тем, что он универсален. Он позволяет провести благоустройство в населенных пунктах любого размера – от небольших сел до городов. Всего в Бурятии за 5 лет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» проведены работы на более полутора тысячи общественных и дворовых пространств.