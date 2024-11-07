Общество 07.11.2024 в 09:10

Улан-Удэ встал в пробках

Движение по улицам города сильно затруднено
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Улан-Удэ встал в пробках
Сегодня утром после ночного снегопада дороги Улан-Удэ покрылись сплошным льдом. Это привело к массовым заторам на улицах города, а также в пригородных районах.


Как сообщили в мэрии, подсыпка дорог началась еще с ночи.


«С четырех утра был общий выход техники Комбината по благоустройству. Сейчас на линии 16 пескоразбрасывателей и 9 тракторов-щеток. Машины работают во всех районах Улан-Удэ. Специалисты следят за ситуацией на дорогах», - рассказали в городской администрации.


На наиболее сложные участки – район Южлага, улицы Мокрова и сотых кварталов – направлена дополнительная техника.


«Уважаемые автомобилисты! Просим вас быть предельно внимательными за рулем: соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не совершать резких маневров, не отвлекаться на телефоны», - обратились к водителям в мэрии города.


Пробки образовались и на дорогах в ряде районов республики. Так на федеральной трассе в окрестностях Хонхолоя скопилось около 30 фур, которые не могут забраться на подъем. Как сообщает «Мухоршибирь-инфо.24/7», сейчас движение там затруднено в обе стороны, но основной затор возник в сторону Забайкальского края.

Крайне сложная ситуация сложилась и на федеральной трассе в районе Нижнего Саянтуя. Там из-за гололеда машины не могут подняться в горку, водителей просят не ехать в этом направлении.

Фото: Комитет по транспорту
Теги
снегопад движение

Все новости

Улан-Удэ встал в пробках
07.11.2024 в 09:10
Вычет за лекарства
07.11.2024 в 09:00
Жителей Бурятии пугают авариями
07.11.2024 в 06:00
Минтранс Бурятии предложил оценить качество общественного транспорта в Улан-Удэ
06.11.2024 в 17:47
Жители Бурятии могут выиграть до 5 миллионов рублей на волонтерские проекты
06.11.2024 в 17:33
Жители Улан-Удэ могут обучиться бурятской традиционной живописи
06.11.2024 в 16:45
В Бурятии победу Трампа встретили со сдержанным оптимизмом
06.11.2024 в 16:45
В Бурятии вернувшаяся из школы девочка обнаружила убитую мать
06.11.2024 в 16:36
Колледж искусств в Улан-Удэ приглашает на юбилейный концерт
06.11.2024 в 16:25
На реках в Улан-Удэ запретили выезд и выход на лед
06.11.2024 в 15:55
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 ноября

Читайте также
Вычет за лекарства
Как получить?
07.11.2024 в 09:00
Минтранс Бурятии предложил оценить качество общественного транспорта в Улан-Удэ
Для этого надо пройти опрос на сайте нацпроекта «Безопасные качественные дороги»  
06.11.2024 в 17:47
Жители Бурятии могут выиграть до 5 миллионов рублей на волонтерские проекты
Компания Эн+ объявила о старте приема заявок на грантовый конкурс «Города со знаком плюс»
06.11.2024 в 17:33
На реках в Улан-Удэ запретили выезд и выход на лед
Блокируются все несанкционированные выезды к рекам и ставятся запрещающие знаки
06.11.2024 в 15:55
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru