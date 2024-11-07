Улан-Удэ встал в пробках

Сегодня утром после ночного снегопада дороги Улан-Удэ покрылись сплошным льдом. Это привело к массовым заторам на улицах города, а также в пригородных районах.





Как сообщили в мэрии, подсыпка дорог началась еще с ночи.







«С четырех утра был общий выход техники Комбината по благоустройству. Сейчас на линии 16 пескоразбрасывателей и 9 тракторов-щеток. Машины работают во всех районах Улан-Удэ. Специалисты следят за ситуацией на дорогах», - рассказали в городской администрации.





На наиболее сложные участки – район Южлага, улицы Мокрова и сотых кварталов – направлена дополнительная техника.





«Уважаемые автомобилисты! Просим вас быть предельно внимательными за рулем: соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не совершать резких маневров, не отвлекаться на телефоны», - обратились к водителям в мэрии города.







Пробки образовались и на дорогах в ряде районов республики. Так на федеральной трассе в окрестностях Хонхолоя скопилось около 30 фур, которые не могут забраться на подъем. Как сообщает «Мухоршибирь-инфо.24/7», сейчас движение там затруднено в обе стороны, но основной затор возник в сторону Забайкальского края.Крайне сложная ситуация сложилась и на федеральной трассе в районе Нижнего Саянтуя. Там из-за гололеда машины не могут подняться в горку, водителей просят не ехать в этом направлении.Фото: Комитет по транспорту