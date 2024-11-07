Общество 07.11.2024 в 15:50

В этом году в Улан-Удэ построили около 900 метров сетей водоснабжения

Их установили по наказам местных жителей
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Текст: Служба информации "Номер один"
В этом году в Улан-Удэ построили около 900 метров сетей водоснабжения

В этом году в Улан-Удэ построили около 900 метров сетей водоснабжения. Их установили по наказам местных жителей.

- Магистральные сети водоснабжения протянули в трех районах города по улицам Абаканской, Ясеневой, Клеверной, Буранной, Ольхонской, Трофимова и в 117 мкрн, - сообщили в комитете по строительству администрации Улан-Удэ.



С просьбой о строительстве сетей водоснабжения к мэру Улан-Удэ Игорю Шутенкову, депутатам Горсовета, Народного Хурала РБ в своих наказах ранее обращались жители этих микрорайонов.

Средства на прокладку трубопроводов в сумме более 10 млн рублей выделены по муниципальной программе «Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ».

После передачи сетей в муниципальную казну, а затем в МУП «Водоканал» жители указанных улиц смогут обращаться в «Водоканал» для получения техусловий на присоединение к новым сетям. Ориентировочно это будет в начале следующего года.

Кроме муниципальной программы магистральные сети водоснабжения в Улан-Удэ строятся благодаря федеральному проекту «Чистая вода».

За последние годы доступ к качественной воде получили жители юго-западной части города, мкрн. Шишковка. Завершается строительство трубопроводов в левобережной части города и мкрн. Верхняя Березовка.

 

Фото: администрация Улан-Удэ

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администрация улан-удэ водоканал

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