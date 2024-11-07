Перемены к лучшему: как изменился Улан-Удэ

Мастер-план можно назвать примером системного подхода к преобразованию всего городского центра, а не только его части. Одобренный президентом России Владимиром Путиным план масштабной трансформации столицы Республики Бурятия действует. Строится театр «Байкал», Национальный музей, новая школа для 760 детей.





В этом году внедрили новую систему обнаружения ДТП, которая в автоматическом режиме фиксирует, где произошла авария. Это позволяет в том числе сотрудникам ГАИ, аварийным комиссарам оперативно выезжать на места ДТП. Видео с камер ИТС выявляет виновного, и в отношении него оперативно принимается решение.





По ул. Ключевская впервые оборудовали полноценную ливневую канализацию, чтобы исключить проблему скопления большого количества дождевой воды на отдельных участках, в частности около магазина «Интерьер». Оживленный участок дороги от ул. Сахьяновой до остановки «Товары Бурятии» более 1,8 км полностью обновлен.





По поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова администрация города начала использовать все возможные варианты: повторная укладка фрезерата, ямочный ремонт современными технологиями и т. д.





По дальневосточной программе за три года в нашем городе построено 26 мини-парков. В этом сезоне сделано 7 мини-парков для детей в военных городках: Сосновом Бору, Звездном, ст. Дивизионная.





На Левобережье проложили 18 км нового трубопровода, смонтировали два резервуара для воды объемом 1 тыс. кубометров. 52 000 жителей Левого Берега получат доступ к качественной воде.





Производительность новых очистных на первом этапе работы составит 130 тыс. кубометров сточных вод в сутки, с перспективой увеличения до 185 тыс. кубометров. Качество очистки будет отвечать современным требованиям законодательства. Также будет решена многолетняя проблема с неприятными запахами в районе очистных сооружений.





30 мероприятий «Народного бюджета» сделано в 2024 году: благоустройство территорий, ремонт дорог и тротуаров, обустройство детских площадок, парковок, устройство уличного освещения и другое.





Столько объектов, сколько делается сейчас, сложно вспомнить, когда такое было раньше, даже в советские времена. Возьмем последние пять лет: обновлены практически все теплотрассы города, а это тепло и вода в квартирах горожан, отремонтировано 124 дороги общей протяженностью почти 130 километров, более 200 дворовых территорий, построено 22 детских сада, 10 школ и много чего еще. 2024 год стал стартом масштабной реновации исторического центра Улан-Удэ. Мастер-план, о котором так много говорили, сейчас реализуется на наших глазах.Самое главное - впервые в историческом центре строятся полноценные инженерные коммуникации, теплотрасса, которые позволят подать все коммунальные услуги в новые объекты.Из старой застройки в центре обязательно оставят объекты культурного наследия - их должны отреставрировать и максимально «вписать» в новый облик центра города.В Улан-Удэ четвертый год внедряется электронный мозг умного города - интеллектуальная транспортная система (ИТС). Это оборудование, которым оснащаются городские дороги: светофоры, камеры наблюдения, информационные табло, метеостанции и программное обеспечение.Всего на улицах города установлено: 84 умных светофора, 145 обзорных камер, 226 транспортных детекторов по подсчету и анализу транспортных потоков, 119 автобусных и трамвайных табло.Система позволяет регулировать дорожное движение, включать «зеленую волну», оптимизировать использование дорожной сети и т. д.В этом году в Улан-Удэ обновили 11 участков дорог в трех районах города по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».Расширили дороги на улицах Бабушкина, Борсоева, по проспекту 50-летия Октября, пер. Карьерный.За последние годы дорожная сеть города полностью обновилась. С 2017 года в нормативное состояние приведено 85% дорог. За пять лет отремонтировано 124 дороги общей протяженностью почти 130 км. Ремонт городских дорог будет продолжен и в 2025 году.В Улан-Удэ нашли способ, как привести в порядок те дороги, что не попадают в федеральные программы ремонта по разным причинам: грунтовые, в отдаленных микрорайонах и т. д.Только в этом сезоне коммунальщики заделали более 10 000 кв. м ям на 505 участках дорог, залили почти 30 кв. м швов, нанесли почти 50 000 кв. м дорожной разметки.По грунтовым дорогам в этом году отгрейдировано 345 улиц, 27 отсыпано фрезератом. Решение городских властей насчет повторного использования снятого асфальта в Улан-Удэ себя уже оправдало.В 2021 году Комбинату по благоустройству передали ямочный ремонт, а в 2023 - разметку и дорожные знаки. Ранее этим занимались подрядные организации, которые оставляли разрытые ямы неделями и создавали неудобства автомобилистам. Такие решения позволяют сэкономить бюджетные средства и повысить оперативность работ.Все эти годы город приводил в порядок дворы и общественные пространства. Помогли сразу две федеральные программы: «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) и «1000 дворов Дальнего Востока».Главная особенность проекта «1000 дворов Дальнего Востока» - создание пространства спорта и отдыха для жителей всех возрастов, от мала до велика, причем в шаговой доступности.Ремонт дворов по ФКГС идет по дизайн-проекту, разработанному, в первую очередь, с учетом пожеланий жителей. За пять лет в Улан-Удэ отремонтировано более 200 дворов, в этом году - четыре.Обновляются и общественные территории. Их за пять лет в городе обновили 15. В этом году – две: парк «Мемориал Победы», сквер «Радуга».Каждый житель Улан-Удэ должен быть обеспечен чистой питьевой водой из-под крана. Для этого сегодня строятся сети водоснабжения в двух районах города: Советском и Железнодорожном.В мкр. Верхняя Березовка строят более 8 км сетей водоснабжения. Благодаря этому доступ к качественной питьевой воде получат более 7 000 горожан.Завершить строительство новых сетей водоснабжения по федеральному проекту «Чистая вода» планируется до конца года.В Улан-Удэ идет масштабная реконструкция на Правобережных очистных сооружениях в мкр. Стеклозавод.Благодаря реконструкции будет снижена нагрузка на окружающую среду, сократится объем загрязнений. Все строительные работы на объекте проводятся без остановки приема и очистки сточных вод.Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков уверен, что горожане сами знают, что и где нужно отремонтировать, построить, благоустроить в их микрорайоне. Он предложил улан-удэнцам самим делать выбор. Так, заработал еще один проект «Народный бюджет». Благодаря этому каждый житель может проголосовать за те объекты, которые нужны его микрорайону в первую очередь.В этом году обновили проезжую часть и обустроили тротуары по ул. Милютина - от ул. Пушкина до ул. Жуковского, где фактически не было асфальтового покрытия. Отремонтирован фонтан в сквере Семейного отдыха на пр. Строителей. Обустроены детские площадки по ул. Фрунзе, 7, б-ру Карла Маркса, 18-20, по ул. Краснофлотская, 26 и многое другое.А за пять лет реализовано 175 разных проектов, за которые проголосовало наибольшее число улан-удэнцев.Фото: мэрия Улан-Удэ