У жительницы Бурятии изъяли детей, чтобы защитить

Запись педиатра, осматривавшего детей в день изъятия: «Дома условий для проживания детей нет. На момент осмотра дети голые, стопы измазаны экскрементами, кожа грязная, волосы слипшиеся. У мальчика, 2023 г.р. кожа на стопах и голенях, кистях рук синюшного цвета».







Теперь она обратилась к депутату Вячеславу Мархаеву, который сам среди описания условия жизни детей сообщает неприглядные факты: «Детские пособия не были оформлены… в доме треснула печь, стала дымить… Оставались нередко без связи - не было денег положить на телефон» и называет беспорядок в доме единственным обстоятельством, из-за которого у женщины изъяли детей. Но соцслужбы провели фотосъемку при изъятии, на которой виден масштаб беспорядка.







Как отмечают в Минсоцзащиты, восстановление в родительских правах осуществляется в судебном порядке, если мать изменит своё поведение, образ жизни и отношение к воспитанию детей, т.е. предпримет конкретные действия для создания благоприятных условий для проживания детей.





