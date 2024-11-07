Общество 07.11.2024 в 17:11
У жительницы Бурятии изъяли детей, чтобы защитить
В Минсоцзащиты прокомментировали ситуацию с детьми из Усть-Баргузина
Текст: Иван Иванов
Четверо детей лишенной родительских прав женщины, обратившейся к депутату Госдумы, изъяты из семьи в связи с угрозой их жизни и здоровью, сообщает Минсоцзащиты Бурятии.
Напомним, у жительницы поселка Усть-Баргузин в апреле этого года изъяли четверых детей возрастом от 1 года до 5 лет. В июле, после гибели отца детей на СВО, женщину лишили родительских прав.
Органы социальной защиты подали иск в суд с требованием лишить мать родительских прав. Заявление было удовлетворено Баргузинским районным судом.
Женщина уехала в другой регион. Сейчас она вернулась и начала предпринимать попытки вернуть родительские права, чтобы претендовать на выплаты за гибель участника СВО. Органами опеки и попечительства Баргузинского района матери оказана консультативная помощь, в том числе по составлению искового заявления в суд о восстановлении в родительских правах.
Дети были переданы под предварительную, а позднее и постоянную опеку. Сегодня они посещают детский сад, условия их проживания соответствуют требованиям, установленным законодательством.
В Минсоцзащиты Бурятии отмечают, что расходование выплат, причитающихся детям в связи со смертью отца, строго регламентировано законом. В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» деньги детей могут быть израсходованы исключительно в интересах детей и с предварительного разрешения органов опеки и попечительства при наличии обстоятельств, свидетельствующих об особой выгоде для детей. Например, приобретение жилья в собственность детям. После расходования средств опекун предоставляет отчет. Данная ситуация находится на контроле органов опеки и попечительства района, министерства.
Напомним, у жительницы поселка Усть-Баргузин в апреле этого года изъяли четверых детей возрастом от 1 года до 5 лет. В июле, после гибели отца детей на СВО, женщину лишили родительских прав.
Запись педиатра, осматривавшего детей в день изъятия: «Дома условий для проживания детей нет. На момент осмотра дети голые, стопы измазаны экскрементами, кожа грязная, волосы слипшиеся. У мальчика, 2023 г.р. кожа на стопах и голенях, кистях рук синюшного цвета».
Органы социальной защиты подали иск в суд с требованием лишить мать родительских прав. Заявление было удовлетворено Баргузинским районным судом.
Женщина уехала в другой регион. Сейчас она вернулась и начала предпринимать попытки вернуть родительские права, чтобы претендовать на выплаты за гибель участника СВО. Органами опеки и попечительства Баргузинского района матери оказана консультативная помощь, в том числе по составлению искового заявления в суд о восстановлении в родительских правах.
Теперь она обратилась к депутату Вячеславу Мархаеву, который сам среди описания условия жизни детей сообщает неприглядные факты: «Детские пособия не были оформлены… в доме треснула печь, стала дымить… Оставались нередко без связи - не было денег положить на телефон» и называет беспорядок в доме единственным обстоятельством, из-за которого у женщины изъяли детей. Но соцслужбы провели фотосъемку при изъятии, на которой виден масштаб беспорядка.
Дети были переданы под предварительную, а позднее и постоянную опеку. Сегодня они посещают детский сад, условия их проживания соответствуют требованиям, установленным законодательством.
Как отмечают в Минсоцзащиты, восстановление в родительских правах осуществляется в судебном порядке, если мать изменит своё поведение, образ жизни и отношение к воспитанию детей, т.е. предпримет конкретные действия для создания благоприятных условий для проживания детей.
В Минсоцзащиты Бурятии отмечают, что расходование выплат, причитающихся детям в связи со смертью отца, строго регламентировано законом. В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» деньги детей могут быть израсходованы исключительно в интересах детей и с предварительного разрешения органов опеки и попечительства при наличии обстоятельств, свидетельствующих об особой выгоде для детей. Например, приобретение жилья в собственность детям. После расходования средств опекун предоставляет отчет. Данная ситуация находится на контроле органов опеки и попечительства района, министерства.
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