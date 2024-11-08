Жители Бурятии могут из Иркутска улететь в Шанхай. Рейсы начнут выполняться авиакомпанией S7 с 14 декабря.

С 14 декабря 2024 г. авиакомпания будет выполнять перелеты на этом направлении 2 раза в неделю, по вторникам и субботам.

- Для S7 Airlines Иркутск является ключевым трансферным хабом, связывающим Россию с Азиатско-Тихоокеанским регионом. В декабре мы возобновляем рейсы из Иркутска в Шанхай. Теперь пассажирам S7 Airlines со всей страны доступны удобные перелеты в Шанхай через Иркутск, - рассказывает Игорь Веретенников, директор по стратегии S7 Group.

Из Иркутска самолет будет отправляться по вторникам и субботам в 21:25 и приземляться в Шанхае в 2:10.

Обратный рейс — по средам и воскресеньям в 3:15, посадка в столице Иркутской области — в 8:05. Время в пути составит примерно от 4 часов 15 минут до 4 часов 50 минут.

Полеты будут осуществляться на лайнерах Boeing 737-800, в салоне которых могут разместиться 168 пассажиров в экономическом классе и восемь — в бизнес-классе.

Стоимость билетов в одну сторону составляет от 8475 рублей (тариф Эконом, базовый).

Фото: Номер один