Модный нянь с сережкой в ухе

- Родители были удивлены, что воспитатель-мужчина будет работать с детьми. Но Татьяна Васильевна смогла грамотно им объяснить, что в этом ничего страшного нет. В первый месяц у нас была адаптация и знакомство друг с другом, именно со взрослыми. Коллеги тоже смотрели с интересом — как долго я здесь останусь? Но в целом все прошло благоприятно, мы договорились, думаю, все довольны друг другом, — рассказал Иван.



