Общество 08.11.2024 в 12:44

Модный нянь с сережкой в ухе

В Новосибирске появился первый мужчина-воспитатель в детском саду
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Текст: КП-Новосибирск
Модный нянь с сережкой в ухе
В Новосибирске более 400 детских садов — и всего один мужчина-воспитатель. Это 22-летний Иван Шеляпин. Родители сперва были удивлены от вида расслабленного парня с серьгой в ухе, но потом поняли, этот «усатый нянь» здорово ладит с детьми. Иван же мечтает, что через пять лет, как наберется опыта, откроет свой детский сад. Его история - в материале КП-Новосибирск.

Иван родился в поселке Чунский Иркутской области, вырос в педагогической семье: мама-учитель, тетя — музыкальный руководитель в детском саду. В школе парень сначала готовился к поступлению в медицинский институт, а в десятом классе вдруг увлекся театром и психологией. Но сдал ЕГЭ недостаточно хорошо, поэтому решил переехать в Новосибирск и отучиться на педагога.

- Я подал документы в Новосибирский педагогический колледж и поступил на дошкольное образование. Даже не думал тогда, что буду воспитателем в детском саду. Я планировал отучиться, получить педагогическую базу и дальше учиться на психолога, — рассказал Иван Шеляпин.

Пока учился, парень подрабатывал: менеджером по продажам, супервайзером, контролировал промоутеров, которые раздают листовки. Во время практики в колледже он попал в детский сад. Иван выпустился с красным дипломом, был единственным парнем в группе. И заведующая детского сада 421 Татьяна Пашкович сразу приняла к себе отличника. Родители детишек, правда, сначала были удивлены — на Первое сентября купили букеты новой воспитательнице, а увидели стильного молодого человека.

- Родители были удивлены, что воспитатель-мужчина будет работать с детьми. Но Татьяна Васильевна смогла грамотно им объяснить, что в этом ничего страшного нет. В первый месяц у нас была адаптация и знакомство друг с другом, именно со взрослыми. Коллеги тоже смотрели с интересом — как долго я здесь останусь? Но в целом все прошло благоприятно, мы договорились, думаю, все довольны друг другом, — рассказал Иван.


А вот дети сразу приняли молодого человека. Причём нашёл общий язык Иван не только с мальчишками.

- С девочками тоже играю, например в парикмахерскую. Они заплетают косички, я тоже могу поучаствовать, помочь. А когда они в «дочки-матери» играют, то просто наблюдаю, тут уже я зритель, конечно, — говорит Иван Шеляпин. - Ну а вообще время проводим насыщенно, все чем-то заняты: и рисуем, и конструкторы собираем.

В марте Иван стал победителем всероссийского конкурса «Педагогический дебют» в Питере. И вновь оказался единственным воспитателем-мужчиной среди участников со всей России. Впереди - новая цель и новый конкурс.

- Чем дольше я работаю с ребятишками, тем больше думаю о своих детях. Но еще пока рано, я это осознаю. У меня есть цель — победить в конкурсе «Воспитатель года», получить первую квалификационную категорию, за пять лет добраться до высшей, — говорит Иван Шеляпин. — Зарплаты мне на жизнь хватает, но было бы здорово, если бы существовала госпрограмма поддержки, подобная «Земскому учителю». Только для воспитателей.

Фото: Никита Манько
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детский сад

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