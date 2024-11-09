Общество 09.11.2024 в 10:20

В Улан-Удэ коммунальщики непрерывно подсыпают дороги и тротуары

Сейчас в городе работает около 30 единиц техники
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ коммунальщики непрерывно подсыпают дороги и тротуары
В Улан-Удэ по поручению мэра Игоря Шутенкова идет подсыпка и уборка дорог во всех районах города. Сейчас на линии работают 13 пескоразбрасывателей, 9 тракторов-щеток, 7 погрузчиков, сообщили в Комбинате по благоустройству.

Уборщики территорий следят за тротуарами: убирают снег и подсыпают скользкие участки.


«Специалисты отдела спутникового мониторинга следят за состоянием городских дорог. Диспетчерская служба принимает заявки на подсыпку и координируют работу машин. Если вы заметили скользкий участок, оставьте заявку по телефону: 379-646 или 380-838», - сообщили в мэрии.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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снегопад уборка снега

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