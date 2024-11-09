В Улан-Удэ коммунальщики непрерывно подсыпают дороги и тротуары

Уборщики территорий следят за тротуарами: убирают снег и подсыпают скользкие участки.







В Улан-Удэ по поручению мэра Игоря Шутенкова идет подсыпка и уборка дорог во всех районах города. Сейчас на линии работают 13 пескоразбрасывателей, 9 тракторов-щеток, 7 погрузчиков, сообщили в Комбинате по благоустройству.«Специалисты отдела спутникового мониторинга следят за состоянием городских дорог. Диспетчерская служба принимает заявки на подсыпку и координируют работу машин. Если вы заметили скользкий участок, оставьте заявку по телефону: 379-646 или 380-838», - сообщили в мэрии.Фото: мэрия Улан-Удэ