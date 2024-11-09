С 1 декабря билеты на поезда в России подорожают

С 1 декабря цены на железнодорожные билеты в России вырастут на 11,6%. Это коснется как плацкартных вагонов, так и купе, СВ и вагонов класса люкс, сообщили российские СМИ со ссылкой на пресс-службу ОАО «РЖД».Кроме того, со следующего месяца будут повышены тарифы на железнодорожные перевозки грузов. Их стоимость вырастет на 13,8%.В Бурятии билеты на самый популярный маршрут до Иркутска на поезд №361 подорожают в плацкарте с 1400 рублей до 1650 рублей. А в купейном вагоне поездка обойдется примерно в 2060 рублей. Сейчас в Иркутск в купейном вагоне можно уехать за 1850 рублей.