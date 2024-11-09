Общество 09.11.2024 в 11:55

С 1 декабря билеты на поезда в России подорожают

Цены вырастут на все виды вагонов
A- A+
Текст: Иван Иванов
С 1 декабря билеты на поезда в России подорожают
Фото: архив «Номер один»
С 1 декабря цены на железнодорожные билеты в России вырастут на 11,6%. Это коснется как плацкартных вагонов, так и купе, СВ и вагонов класса люкс, сообщили российские СМИ со ссылкой на пресс-службу ОАО «РЖД».

Кроме того, со следующего месяца будут повышены тарифы на железнодорожные перевозки грузов. Их стоимость вырастет на 13,8%.

В Бурятии билеты на самый популярный маршрут до Иркутска на поезд №361 подорожают в плацкарте с 1400 рублей до 1650 рублей. А в купейном вагоне поездка обойдется примерно в 2060 рублей. Сейчас в Иркутск в купейном вагоне можно уехать за 1850 рублей.

Теги
железная дорога рост цен

Все новости

В Улан-Удэ продолжается ремонт изношенного водопровода
09.11.2024 в 12:10
С 1 декабря билеты на поезда в России подорожают
09.11.2024 в 11:55
Автобус с пассажирами слетел в кювет на трассе в Бурятии
09.11.2024 в 11:25
В Улан-Удэ коммунальщики непрерывно подсыпают дороги и тротуары
09.11.2024 в 10:20
Житель Улан-Удэ позволил мошенникам трижды обмануть себя
09.11.2024 в 10:09
Жительница Улан-Удэ попала в психушку после шаманской церемонии
09.11.2024 в 07:00
В Улан-Удэ проходит Слет дизайнеров
08.11.2024 в 18:24
В Бурятии демонтировали мемориал, попавший в поле зрения Бастрыкина
08.11.2024 в 17:42
Бурятские тхэквондисты завоевали два золота и бронзу на Кубке мира
08.11.2024 в 17:37
С 19 ноября в Бурятии стартует уникальный Фестиваль школьных театров
08.11.2024 в 17:20
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 ноября

Читайте также
В Улан-Удэ продолжается ремонт изношенного водопровода
Современные технологии позволяют делать его при любой погоде
09.11.2024 в 12:10
В Улан-Удэ коммунальщики непрерывно подсыпают дороги и тротуары
Сейчас в городе работает около 30 единиц техники
09.11.2024 в 10:20
Жительница Улан-Удэ попала в психушку после шаманской церемонии
Для очистки от «скверны» девушка использовала древний ритуал рапэ
09.11.2024 в 07:00
В Бурятии демонтировали мемориал, попавший в поле зрения Бастрыкина
Плиты с именами погибших воинов передали на хранение в библиотеку
08.11.2024 в 17:42
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru