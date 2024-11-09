Общество 09.11.2024 в 12:10

В Улан-Удэ продолжается ремонт изношенного водопровода

Современные технологии позволяют делать его при любой погоде
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ продолжается ремонт изношенного водопровода
В Железнодорожном районе Улан-Удэ продолжается реконструкция изношенных сетей водоснабжения. Как сообщил мэр города Игорь Шутенков, новые технологии позволяют МУП «Водоканал» вести ремонтную кампанию круглогодично, при любой погоде, без вскрытия асфальта.

Сейчас работники предприятия меняют трубы диаметром 225 миллиметров на протяжении 815-метрового участка по улицам Ботаническая – Моховая. Это обеспечит бесперебойную подачу холодной воды в десятки домов.

«На этом участке работы идут с использованием современных, высокотехнологичных материалов. Полиэтиленовые трубы имеют высокую надежность благодаря гладким стенкам, которые препятствуют образованию отложений. Проходящая по ним вода не загрязняется. Эти трубы обладают высокой прочностью, что обеспечивает длительный срок эксплуатации», - сообщил Игорь Шутенков.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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