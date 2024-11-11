Жители Тункинского района Бурятии возмутились состоянием автодороги между поселками Аршан и Кырен. По словам сельчан, дорога местами не чищена и не подсыпана, а местами подсыпана шлаком вместо песка.Представитель дорожной организации в ответ сообщил, что в районе нет карьерного песка, поэтому «отсыпка производится всеми средствами, что есть в наличии».«В связи с отсутствием соответствующей техники данный участок дороги отсыпаем вручную. Из техники имеем только погрузчик и лопату. Поэтому процесс работы тоже затягивается. Обещают отправить технику, ждём», - сообщил он в вайбер-чате «Тунка-инфо.24/7».