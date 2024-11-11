Общество 11.11.2024 в 12:37

«Из техники имеем только погрузчик и лопату»

В Бурятии сельчане негодуют из-за подсыпанной шлаком дороги
A- A+
Текст: Андрей Константинов
«Из техники имеем только погрузчик и лопату»
Фото: скриншот видео
Жители Тункинского района Бурятии возмутились состоянием автодороги между поселками Аршан и Кырен. По словам сельчан, дорога местами не чищена и не подсыпана, а местами подсыпана шлаком вместо песка.

Представитель дорожной организации в ответ сообщил, что в районе нет карьерного песка, поэтому «отсыпка производится всеми средствами, что есть в наличии».

«В связи с отсутствием соответствующей техники данный участок дороги отсыпаем вручную. Из техники имеем только погрузчик и лопату. Поэтому процесс работы тоже затягивается. Обещают отправить технику, ждём», - сообщил он в вайбер-чате «Тунка-инфо.24/7».
Теги
дорога

Все новости

В Закаменском районе открыли отремонтированный участок дороги
11.11.2024 в 13:04
Библиотека в Улан-Удэ получила имя выдающегося поэта
11.11.2024 в 12:51
«Из техники имеем только погрузчик и лопату»
11.11.2024 в 12:37
В Бурятии злостную алиментщицу заставили работать
11.11.2024 в 12:24
В Улан-Удэ откроется уникальная выставка бурят-монгольской каллиграфии
11.11.2024 в 12:20
«ТимлюйЦемент» посетили представители министерства экономики Бурятии
11.11.2024 в 12:12
В Бурятии супруги-пенсионеры лишились 2,8 млн рублей, пытаясь быстро разбогатеть
11.11.2024 в 11:50
До конца года в Улан-Удэ построят новую поликлинику
11.11.2024 в 11:50
Жителям Бурятии покажут новый спектакль по произведению Чингиза Айтматова
11.11.2024 в 11:30
В Бурятии почти 390 многодетных семей заключили социальный контракт
11.11.2024 в 11:19
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 ноября

Читайте также
В Закаменском районе открыли отремонтированный участок дороги
Он расположен между отворотом в село Цакир до перевала Юхта
11.11.2024 в 13:04
Библиотека в Улан-Удэ получила имя выдающегося поэта
Событие приурочили к 100-летию со дня рождения Гунги Чимитова
11.11.2024 в 12:51
До конца года в Улан-Удэ построят новую поликлинику
Её смогут посещать жители сотых кварталов
11.11.2024 в 11:50
В Бурятии почти 390 многодетных семей заключили социальный контракт
Социальный контракт поможет открыть свое дело или получить новую профессию
11.11.2024 в 11:19
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru