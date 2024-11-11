Общество 11.11.2024 в 12:37
«Из техники имеем только погрузчик и лопату»
В Бурятии сельчане негодуют из-за подсыпанной шлаком дороги
Текст: Андрей Константинов
Жители Тункинского района Бурятии возмутились состоянием автодороги между поселками Аршан и Кырен. По словам сельчан, дорога местами не чищена и не подсыпана, а местами подсыпана шлаком вместо песка.
Представитель дорожной организации в ответ сообщил, что в районе нет карьерного песка, поэтому «отсыпка производится всеми средствами, что есть в наличии».
«В связи с отсутствием соответствующей техники данный участок дороги отсыпаем вручную. Из техники имеем только погрузчик и лопату. Поэтому процесс работы тоже затягивается. Обещают отправить технику, ждём», - сообщил он в вайбер-чате «Тунка-инфо.24/7».
Представитель дорожной организации в ответ сообщил, что в районе нет карьерного песка, поэтому «отсыпка производится всеми средствами, что есть в наличии».
«В связи с отсутствием соответствующей техники данный участок дороги отсыпаем вручную. Из техники имеем только погрузчик и лопату. Поэтому процесс работы тоже затягивается. Обещают отправить технику, ждём», - сообщил он в вайбер-чате «Тунка-инфо.24/7».
Тегидорога