Общество 11.11.2024 в 13:04

В Закаменском районе открыли отремонтированный участок дороги

Он расположен между отворотом в село Цакир до перевала Юхта
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Закаменском районе открыли отремонтированный участок дороги

В Бурятии торжественно открыли отремонтированный участок дороги в Закаменском районе. Он расположен между отворотом в село Цакир до перевала Юхта.


- По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» привели в нормативное состояние 12 км региональной дороги Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск-граница с Монголией (260-272 км). Отремонтировали 2 моста через суходол и реку Ухту. Стоимость объекта составила порядка 540 млн рублей, - сообщил минтранс РБ.

Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников поблагодарил дорожников за работу, и отметил, что ремонт дороги в сторону Закаменска продолжится.


- В целом строительство дорог в Закамне по нацпроекту вошло в активную фазу с 2020 года. За это время уже построено 36 километров. Подрядчик идет с опережением и на участке 250-260 км 6,5 километров асфальта уже уложено. Это задел 25-го года, - рассказал Евгений Луковников.

Напомним, ремонт дороги начался в 2023 году. Во время ремонта подрядная организация отремонтировала водопропускные трубы, два железобетонных моста, установила барьерное ограждение.

В следующем году будет введен дополнительный участок 250-260 км.

Уже отремонтированы 14 километров на подъезде к городу Закаменск (272-286 км). Также будут отремонтированы участки дороги Гусиноозерск- Петропавловка-Закаменск-гр. с Монголией 0-60 км и 159-169 км. Работы запланированы в период с 2025 по 2027 год. Кроме того, капитально отремонтируют мост через реку Улекчин на 204 км.

 

Фото: скриншот видео, минтранс РБ

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