Общество 11.11.2024 в 13:50
Сильный снегопад ожидается в Бурятии 15 ноября
В отдельных районах температура будет опускаться до -30
Текст: Андрей Константинов
Гидрометцентр Бурятии озвучил прогноз погоды на предстоящую неделю. По данным синоптиков, по южной половине республики ожидается частая смена погоды, по северной половине – преобладание неустойчивой со снегом погоды.
Наиболее интенсивный снегопад ожидается в большинстве районов 15 ноября при смещении южного циклона.
Преобладающая температура ночью составит -6, -11, по северу, местами юго-западу и при прояснении повсеместно понижение до -15, -20, по Баунтовскому району в ясные ночи понижение до -30 градусов.
Днем будет 0, -5, по северу и юго-западу -8, -14 градусов.
Наиболее интенсивный снегопад ожидается в большинстве районов 15 ноября при смещении южного циклона.
Преобладающая температура ночью составит -6, -11, по северу, местами юго-западу и при прояснении повсеместно понижение до -15, -20, по Баунтовскому району в ясные ночи понижение до -30 градусов.
Днем будет 0, -5, по северу и юго-западу -8, -14 градусов.
Тегипогода