Сильный снегопад ожидается в Бурятии 15 ноября

Гидрометцентр Бурятии озвучил прогноз погоды на предстоящую неделю. По данным синоптиков, по южной половине республики ожидается частая смена погоды, по северной половине – преобладание неустойчивой со снегом погоды.Наиболее интенсивный снегопад ожидается в большинстве районов 15 ноября при смещении южного циклона.Преобладающая температура ночью составит -6, -11, по северу, местами юго-западу и при прояснении повсеместно понижение до -15, -20, по Баунтовскому району в ясные ночи понижение до -30 градусов.Днем будет 0, -5, по северу и юго-западу -8, -14 градусов.