Жители Улан-Удэ смогут сделать селфи с Пушкиным

В столице Бурятии занялись преображением площади Советов в Новому году. На главную площадь Бурятии уже привезли конструкции елки, сцены и большой горки. Ледовый городок в этом году будет выдержан в тематике сказок А.С. Пушкина.

О том, как будет украшена площадь Советов к Новому году, рассказали сегодня, 11 ноября, на брифинге в мэрии.

- Тематика ледового городка в этом году традиционная детская, сказочная. В Новом году посетители городка смогут окунуться в атмосферу сказок А.С. Пушкина. Территория городка традиционно будет разделена на три зоны – входную, центральную и игровую. В каждой зоне предусмотрено размещение традиционных объектов ледового городка, которые мы используем ежегодно. Будет размещена входная группа, торговые киоски, елка, большая катушка, сцена, световая конструкция в виде шара и гирлянда «бегущая строка» по бордюру, а также 20 отдельных скульптур и композиций. Кроме того, установят две детские горки и ограждение центральной елки. Для детей младшего возраста будут размещены ледовые чаши, - рассказал начальник отдела городского дизайна комитета по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ, главный художник Улан-Удэ Даши Анчиров.

Одной из «фишек» городка станет ледяная скульптура Пушкина, которая на входе будет встречать маленьких и взрослых посетителей.





Согласно эскизу, поэт будет сидеть на лавочке. Ширина композиции составит 130 см. – рядом с поэтом на лавочке можно будет присесть и сфотографироваться. Главный художник Улан-Удэ надеется, что скульпторы смогут максимально реалистично вырезать поэта изо льда. Общая высота скульптуры составит около двух метров.

Традиционно установят ледяные скульптуры Деда мороза со Снегурочкой, символ 2025 года –змею, чашу, световые конструкции «2025», «С Новым годом!» и «Шэнэ Жэлээр!» на постаменте.

- При входе в ледовый городок жителей и гостей города будут встречать три скульптуры «Добро пожаловать в сказку». Каждая будет отражать специфику нашего региона - где-то в одежде, где-то в узорах, – добавил главный художник города Даши Анчиров.

Одним из главных украшений ледового городка и всей площади Советов станут гирлянды «Звездное небо» под главной ёлкой и над большой катушкой.

Начальник отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко сообщил, что к сборке главной елки приступят с 15 ноября, после обследования каркаса и получения разрешительных документов от Гостехнадзора.

Городскому бюджету ледовый городок обойдется в 10 млн рублей, такую же сумму потратили и в прошлом году.





Фото: предоставлено администрацией Улан-Удэ