Житель Бурятии стал победителем Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства»

Житель Бурятии стал победителем конкурса «Мастера гостеприимства». Итоги финала проекта «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» подвели в Мастерской управления «Сенеж».

- 28 участников из 21 региона страны вошли в число гранд-финалистов четвертого сезона главного туристического конкурса страны. Юрий Битуев из Бурятии вошел в число победителей в направлении «Прорывные идеи в туризме», - сообщили в пресс-службе правительства РБ.

В финале проходили испытания для 107 человек из 43 регионов России – финалистов направлений «Менеджеры индустрии гостеприимства» и «Прорывные идеи в туризме».

Конкурсанты первого направления прошли интервью с экспертами на оценку своего профессионального опыта. Им предстояло разрешить смоделированную рабочую ситуацию и решить бизнес-кейс.

А у финалистов направления «Прорывные идеи в туризме» была уникальная возможность напрямую пообщаться с партнерами проекта – кураторами номинаций. Помимо этого, им предстояло в сжатые сроки презентовать свою идею, которую эксперты оценивали по трем критериям: мастерство презентации, бизнес-потенциал идеи, комплексный подход.

По итогам в число победителей четвертого сезона проекта «Мастера гостеприимства» в направлении «Прорывные идеи в туризме» в номинации «Инновационной менеджмент в управлении индустрии гостеприимства» вошел директор ООО «ВИАРТУР» Юрий Битуев из Бурятии с проектом «GO AND GUIDE 360» – первым оригинальным туристическим приложением в Байкальском регионе.

Проект Юрия Битуева из Бурятии – это иммерсивная платформа, показывающая все объекты в формате 360 по Байкальскому региону. Приложение включает сервисы бронирования гостиниц, экскурсий, столика в ресторане, заказа еды, аудиогида. Также пользователь может ознакомиться с культурными и природными объектами, музеями, туристскими маршрутами с помощью виртуальных экскурсий и AR-технологий.

- Проект «Мастера гостеприимства» круто раскрывает туристический потенциал и культурные ценности регионов, и я хотел бы выразить огромную благодарность организаторам этого конкурса за такое классное путешествие. Путешествие делает нас лучше. Когда мы путешествуем, мы меняем не место, мы меняем мысли. Когда мысли превращаются в действия, мечты становятся реальностью, – поделился впечатлениями после награждения Юрий Битуев.

Победители станут частью кадрового туристического потенциала страны и получат гранты на поддержку своих идей.

Фото: правительство Бурятии