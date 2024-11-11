Общество 11.11.2024 в 14:35

Житель Бурятии стал победителем Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства»

Он создал уникальное приложение, показывающее гостиницы, экскурсии и достопримечательности в Байкальском регионе
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Житель Бурятии стал победителем Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства»

Житель Бурятии стал победителем конкурса «Мастера гостеприимства». Итоги финала проекта «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» подвели в Мастерской управления «Сенеж».

- 28 участников из 21 региона страны вошли в число гранд-финалистов четвертого сезона главного туристического конкурса страны. Юрий Битуев из Бурятии вошел в число победителей в направлении «Прорывные идеи в туризме», - сообщили в пресс-службе правительства РБ.

В финале проходили испытания для 107 человек из 43 регионов России – финалистов направлений «Менеджеры индустрии гостеприимства» и «Прорывные идеи в туризме».

Конкурсанты первого направления прошли интервью с экспертами на оценку своего профессионального опыта. Им предстояло разрешить смоделированную рабочую ситуацию и решить бизнес-кейс.

А у финалистов направления «Прорывные идеи в туризме» была уникальная возможность напрямую пообщаться с партнерами проекта – кураторами номинаций. Помимо этого, им предстояло в сжатые сроки презентовать свою идею, которую эксперты оценивали по трем критериям: мастерство презентации, бизнес-потенциал идеи, комплексный подход.

По итогам в число победителей четвертого сезона проекта «Мастера гостеприимства» в направлении «Прорывные идеи в туризме» в номинации «Инновационной менеджмент в управлении индустрии гостеприимства» вошел директор ООО «ВИАРТУР» Юрий Битуев из Бурятии с проектом «GO AND GUIDE 360» – первым оригинальным туристическим приложением в Байкальском регионе.

Проект Юрия Битуева из Бурятии – это иммерсивная платформа, показывающая все объекты в формате 360 по Байкальскому региону. Приложение включает сервисы бронирования гостиниц, экскурсий, столика в ресторане, заказа еды, аудиогида. Также пользователь может ознакомиться с культурными и природными объектами, музеями, туристскими маршрутами с помощью виртуальных экскурсий и AR-технологий.

- Проект «Мастера гостеприимства» круто раскрывает туристический потенциал и культурные ценности регионов, и я хотел бы выразить огромную благодарность организаторам этого конкурса за такое классное путешествие. Путешествие делает нас лучше. Когда мы путешествуем, мы меняем не место, мы меняем мысли. Когда мысли превращаются в действия, мечты становятся реальностью, – поделился впечатлениями после награждения Юрий Битуев.

Победители станут частью кадрового туристического потенциала страны и получат гранты на поддержку своих идей.

 

Фото: правительство Бурятии

Все новости

Трех человек обманули в Бурятии на фотографиях
11.11.2024 в 14:39
Житель Бурятии стал победителем Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства»
11.11.2024 в 14:35
Жители Улан-Удэ смогут сделать селфи с Пушкиным
11.11.2024 в 14:29
Школьники Бурятии могут выиграть путевку в «Артек»
11.11.2024 в 14:18
Улан-Удэ становится более доступным для маломобильных граждан
11.11.2024 в 14:17
Сильный снегопад ожидается в Бурятии 15 ноября
11.11.2024 в 13:50
В Улан-Удэ встретили чемпионок России по боксу
11.11.2024 в 13:24
В Закаменском районе открыли отремонтированный участок дороги
11.11.2024 в 13:04
Библиотека в Улан-Удэ получила имя выдающегося поэта
11.11.2024 в 12:51
«Из техники имеем только погрузчик и лопату»
11.11.2024 в 12:37
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 ноября

Читайте также
Жители Улан-Удэ смогут сделать селфи с Пушкиным

Ледовая фигура великого поэта появится в ледовом городке

11.11.2024 в 14:29
Школьники Бурятии могут выиграть путевку в «Артек»
Для этого им нужно принять участие в конкурсе чтецов «Живая классика»
11.11.2024 в 14:18
Улан-Удэ становится более доступным для маломобильных граждан
В этом году элементами безбарьерной среды обустроили четыре участка
11.11.2024 в 14:17
Сильный снегопад ожидается в Бурятии 15 ноября
В отдельных районах температура будет опускаться до -30
11.11.2024 в 13:50
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru