Общество 11.11.2024 в 16:01

В Улан-Удэ на улицы города высыпят 20 тысяч тонн песка

Такой объем планируется потратить на подсыпку дорог в этом сезоне

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Текст: Лариса Ситник
В Улан-Удэ на улицы города высыпят 20 тысяч тонн песка

Директор комбината по благоустройству Игорь Мункуев сегодня, 11 ноября, на брифинге в мэрии рассказал, как город борется с гололедом и снежными накатами.

- У нас работают 20 пескоразбрасывателей, которые ежедневно дежурят. Этого достаточно на подсыпку улиц. Водителей также достаточно. Но пользуясь возможностью, приглашаю водителей на работу в комбинат по благоустройству, на машине-пескоразбрасывателе зарплата составит от 70 тысяч в месяц, - сообщил Игорь Мункуев.

За сезон комбинат на подсыпку улиц тратит в среднем 25 тысяч тонн песка. Сейчас песка припасено в объеме 8 тыс тонн. Он распределен на трех пескобазах в трех городских районах, чтобы техника могла своевременно подъехать и загрузить его. В случае дополнительной потребности, учреждение проведет торги на поставку песка.

Помимо этого, по городу расположено более 100 ящиков для подсыпки тротуаров и дорог.

- При слабых осадках ежегодно тратим 16 тысяч тонн песка. В прошлом году потратили 20 тысяч тонн песка, максимум тратили 27 тысяч тонн за год, - добавил директор комбината по благоустройству.


Фото: "Номер один"

 

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комбинат по благоустройству подсыпка песок

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