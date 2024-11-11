В Закаменске построили благоустроенные дома для врачей и учителей. У каждого дома своя скважина, электрокотельная и аварийные источники питания - бензиновые электростанции.





- Замечательный проект, который в этом году реализовал Закаменский район по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Для учителей, врачей, работников культуры, спорта и других бюджетных организаций в пригороде Закаменска построили 10 хороших, добротных, благоустроенных домов, - рассказал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

У каждого дома есть своя скважина, электрокотельная и аварийные источники питания - бензиновые электростанции. Также есть возможность установки и печного отопления. Квадратура дома от 54-х до 109 кв. метров в зависимости от количества членов семьи.

- Строительство одного дома обошлось в среднем в 4,5 млн рублей. Всего по линии минсельхоза Бурятии на проект было выделено около 53 млн рублей. Дома подняли за год, - добавил Евгений Луковников.

Сейчас семьи живут по договорам соцнайма, но по истечении пяти лет они могут выкупить свои дома по цене, не превышающей 10% от рыночной стоимости жилья, а после 10 лет работы в районе - за 1%.

Напомним, благоустроенные дома для специалистов также строятся сейчас в сёлах Новая Брянь, Сосново-Озерское, Кижинга, Хоринск, Кырен, Кяхта, Кабанск и Петропавловка.

Фото: тг-канал зампреда правительства РБ Евгения Луковникова