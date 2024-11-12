Лучшие студенты Бурятии будут получать стипендию Невельского

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об учреждении стипендии имени Г.И. Невельского. Ее будут получать лучшие студенты вузов Дальневосточного федерального округа.Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, ежемесячные стипендии в размере 30 тысяч рублей предназначены для студентов-очников, которые поступили в дальневосточные вузы с максимальным количеством баллов ЕГЭ по профильному общеобразовательному предмету. Кроме того, стипендии будут выплачиваться студентам, которые до поступления в вуз стали победителями и призёрами олимпиад для школьников.При переводе на второй и последующие курсы студент сможет сохранить право на стипендию, только если по итогам промежуточной аттестации будет иметь оценки «отлично» и «хорошо».При этом кандидаты на получение стипендии должны соответствовать ряду требований. Например, у них должны быть публикации в рецензируемых научных изданиях и материалах конференций. Также во внимание будут приниматься гранты, полученные студентом на выполнение научно-исследовательской работы, или его победа во всероссийской или международной олимпиаде либо ином конкурсе.Претендовать на получение стипендии могут учащиеся государственных и негосударственных вузов. Отбором будущих стипендиатов займутся учёные советы образовательных организаций.Адмирал Геннадий Иванович Невельской (1813–1876) внёс значительный вклад в исследование Дальнего Востока. Он первым доказал, что Сахалин является островом, а не полуостровом, как считалось ранее, а также основал город Николаевск-на-Амуре.