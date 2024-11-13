В Народный Хурал внесли проект бюджета на 2025 год

12 ноября в парламенте Бурятии прошли публичные слушания по проекту республиканского бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Заседание провел председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов. В мероприятии приняли участие депутаты Народного Хурала, представители правительства Бурятии, органов местного самоуправления, прокуратуры, МВД и общественности.

О доходах и расходах

Председатель Народного Хурала Владимир Павлов напомнил, что публичные слушания – это начало большой работы по формированию бюджета, их цель – выработать рекомендации для дальнейшего анализа и определения приоритетов.

- В ходе подготовки к публичным слушаниям депутаты посетили крупнейшие предприятия минерально–сырьевого комплекса Бурятии, чтобы убедиться в достигнутых и планируемых финансовых показателях компаний и исполнении взятых на себя обязательств. В республике создан благоприятный инвестиционный климат, который позволит и в дальнейшем сохранить бюджетную стабильность и исполнить социальные гарантии, - отметил Владимир Павлов.

Проект трехлетнего бюджета представил министр финансов Бурятии Георгий Мадаев. Он рассказал об основных параметрах бюджета на 2025 год: ожидаемые доходы составят 105,6 млрд рублей, из которых безвозмездные поступления составляют 54,48 млрд рублей. Расходы запланированы на уровне 110,77 млрд рублей, что подразумевает дефицит в размере 5,11 млрд рублей.

- Проект закона формировался в непростых геополитических и экономических условиях, исходя из прогноза социально-экономического развития Республики Бурятия, основных направлений бюджетной и налоговой политики. Бюджет сохраняет социальную направленность. Наибольший удельный вес в расходах бюджета по-прежнему занимают социальные расходы, особенно поддержка семей с детьми и участников спецоперации, - отметил министр.

Проведение СВО и западные санкции накладывают свой отпечаток на жизнь, но Бурятия справляется с вызовами. Бюджет будет максимально сбалансирован и направлен на интересы людей.

Условно утверждаемые расходы в 2026 году составят 1,9 млрд. рублей, в 2027 году – 3,9 млрд. рублей.

О налоговых и неналоговых доходах, в свою очередь, рассказал заместитель министра экономики Арсалан Ниндаков.

Так объем налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета на 2025 год прогнозируется в сумме 51,2 млрд. рублей, на 2026 год – 54,9 млрд. рублей, на 2027 год – 56,9 млрд. рублей.

Основной вклад в рост экономики республики как в текущем году, так и в среднесрочном периоде внесет промышленность.

- С учётом прошлогоднего снижения показателя, в этом году мы ожидаем восстановление производства до уровня 106,8 % к уровню 2023 года. В 2025-2027 годы положительная динамика продолжится, - отметил замминистра экономики.

Прогнозируется падение поступлений налога на добычу полезных ископаемых на 120,4 млн рублей, транспортного налога на 58,7 млн рублей, налога на имущество организаций на 131,8 млн. рублей. С другой стороны, должны увеличиться поступления по налогу на прибыль организаций, налогу на доходы физических лиц, налог, взимаемый по УСН, по доходам от акцизов на алкогольную продукцию и доходам от акцизов на нефтепродукты, налогу на профессиональный доход, государственной пошлине и сборам.

- На данном этапе работа по формированию бюджета не завершена. Планируется уточнение объемов финансовой помощи из федерального бюджета. Бюджет, который мы рассматриваем сегодня, сложный, формирование его осуществляется в условиях дальнейшего снижения финансовой гибкости бюджета, - отметил Арсалан Ниндаков.

Поддержать семьи и помочь детям

Всего в бюджете запланировано 26 госпрограмм с финансированием в 103,7 млрд рублей. Председатели комитетов Народного Хурала, представители общественности, органов местного самоуправления во время публичных слушаний рассказали о наиболее острых проблемах.

Председатель комитета по социальной политике Народного Хурала Бурятии Игорь Марковец призвал обратить внимание на потребности в дополнительном финансировании из средств республиканского бюджета в 2025 году на социально значимые мероприятия.

- На 1 ноября 2024 года в республике проживают 24 425 многодетных семей, в которых воспитывается 77 609 детей. Нам необходимо поддержать многодетные семьи. Остро стоит вопрос улучшения жилищных условий многодетных семей. Предлагаем увеличить объем средств республиканского бюджета, выделяемых на единовременные денежные выплаты на приобретение жилого помещения семьям, имеющим шесть и более несовершеннолетних детей (в том числе усыновленных), нуждающимся в улучшении жилищных условий, - сказал парламентарий.

По словам депутата, сейчас на выдачу сертификатов многодетным семьям выделяется по 3,5 млн рублей. При этом сейчас в очереди стоит 451 семья. Игорь Марковец предложил увеличить финансирование, чтобы побыстрее закрыть эту очередь.

Игорь Марковец также акцентировал внимание на вопросе отдыха и оздоровления детей. На 1 октября 2024 года фактический охват детским отдыхом составил более 38 000 детей.

- Многие родители не смогли отправить своих детей на летний отдых, в связи с высокой родительской доплатой, - констатировал депутат.

Он предложил проиндексировать расчетную стоимость путевки для уменьшения родительской доплаты за счет увеличения объема финансирования из республиканского бюджета на организацию отдыха детей и их оздоровления, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и изменить размера оплаты расчетной стоимости путевки из средств республиканского бюджета.

Также Игорь Марковец предложил увеличить штатную численность педагогов-психологов в образовательных учреждениях Республики Бурятия.

Расставить приоритеты

Председатель комитета Народного Хурала по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Семен Матхеев высказался о недостаточном финансировании агропромышленного комплекса республики.

- Согласно внесенному проекту бюджета на первое чтение расходы по разделу «Сельское хозяйство и рыболовство» в 2025 году составят 1,6 млрд рублей. Это на 221,2 млн. рублей меньше уровня финансирования текущего года. Хочу отметить, что на протяжении последних четырех лет объем государственной поддержки аграриев остается на одном уровне – порядка миллиарда рублей в год.

При этом цены на ГСМ, сельскохозяйственную технику, запасные части, средства защиты растений, минеральные удобрения за это время стремительно выросли. Например, цена на дизельное топливо увеличилась более чем на 40%, на минеральные азотные удобрения – практически в два раза, запасные части – в 1,5 – 2 раза, на тракторы (на примере ТМЗ-82) – в 1,5 раза и т.д. Ставки по льготным кредитам увеличились минимум в два раза, - перечислил Семен Матхеев.

Депутат отметил, что ситуация в отрасли сельского хозяйства очень напряженная. И если не принять срочные меры, то негативные тенденции в отрасли будут видны уже в самом ближайшем будущем.

Председатель Совета депутатов Закаменского района Людмила Санжеева на публичных слушаниях рассказала о проблеме ликвидации свалок и накопленного вреда.

- Наиболее острым остается исполнение решений и предписаний надзорных органов. Эта проблема касается многих районов республики. Одна из проблем - несанкционированные свалки. Недавно в силу вступило решение суда о понуждении ликвидировать 21 несанкционированную свалку в селах района. Нам нужно вывезти более 20 тысяч кубов мусора, а на ликвидацию накопленного вреда окружающей среды необходимо 292 млн рублей.

Председатель комитета Народного Хурала по бюджету, налогам и финансам Александр Бардунаев отметил, что имеющиеся ресурсы нужно использовать максимально эффективно.

По мнению парламентария, публичные слушания позволяют открыто обсудить концепцию республиканского бюджета на предстоящие годы, выявить острые вопросы, определить основные задачи, на решения которых должны быть направлены усилия всех участников бюджетного процесса.

Председатель республиканского парламента Владимир Павлов, подводя итоги публичных слушаний отметил, что ко 2 чтению бюджет видоизменится.

- Мы обсудили основные параметры бюджета, общую концепцию, депутаты и общественность выступили со своими предложениями. Между первым и вторым чтениями предстоит большая работа, будет создана рабочая группа с депутатами, членами правительства, министерствами. Мы будем ориентироваться на федеральный бюджет. Бурятия имеет возможность входить во все федеральные программы, что позволяет получать дополнительные финансовые средства, которые идут на социальную политику, развитие экономики и в целом развитие Бурятии, - подытожил председатель парламента.

Фото: "Номер один"