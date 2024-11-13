В Бурятии врачи спасли подростка от смерти

В Улан-Удэ врачи Детской республиканской клинической больницы спасли жизнь подростку с сахарным диабетом. О заболевании ни мальчик, ни его родители не знали. В результате в больницу ребенок поступил уже в состоянии комы, а показатель глюкозы в крови у него превышал норму в 5 раз.Как рассказали в ДРКБ, подростка в состоянии комы сначала доставили в одну из ЦРБ Бурятии, откуда экстренно перевезли в отделение анестезиологии и реанимации Детской больницы.«На момент госпитализации у ребенка отмечался синдром полиорганной недостаточности, множественные пролежни. Была проведена телемедицинская консультация с коллегами из Морозовской ДГКБ Москвы, после чего назначена терапия. В отделении реанимации ребенок находился 16 дней. После улучшения самочувствия мальчик сообщил, что в течение последних двух месяцев стал больше пить и чаще ходить в туалет, а когда ложился спать, то рядом с собой ставил бутылку с водой», - сообщила врач-эндокринолог ДРКБ Аюна Самаганова.Подросток еще более месяца проходил лечении в стационаре. Та он прошел обучение в Школе сахарного диабета, который ведет Аюна Самаганова, где его научили ставить инсулин и измерять сахар в крови.Как отметили в ДРКБ, у подростка диагностировали сахарный диабет I типа, впервые выявленный. Всего в Бурятии на учете с сахарным диабетом I типа состоят 269 детей, II типа — 13.