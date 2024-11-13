Общество 13.11.2024 в 11:08

Тренер по боксу из Улан-Удэ погиб на спецоперации

Воспитанники Андрея Гармажапова не раз становились призерами различных соревнований
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Текст: Андрей Константинов
Тренер по боксу из Улан-Удэ погиб на спецоперации
Фото: Федерация бокса Бурятии
В ходе спецоперации погиб тренер по боксу из Улан-Удэ Андрей Гармажапов. Об этом сообщили в телеграм-канале Федерации бокса Бурятии.

Андрей Гармажапов родился 20 июня 1980 года в Кижинге. С 2012 года работал в должности тренера-преподавателя в МАУ ДО «Спортивная школа олимпийского резерва №11» в Улан-Удэ. Под его руководством множество воспитанников стали победителями и призерами турниров различного уровня, включая первенства Бурятии, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Сам Андрей Гармажапов неоднократно становился победителем и призером республиканских, межрегиональных и всероссийских соревнований.

В августе 2024 года Андрей Гармажапов подписал контракт с Министерством обороны РФ и был направлен в зону СВО. В октябре 2024 года он погиб. Дома у него остались отец, супруга и трое детей.

«Андрей Гармажапов был настоящим фанатом бокса, преданным своему делу. Воспитывая в своих учениках патриотизм, силу воли и стремление быть хорошими людьми, оставил неизгладимый след в их сердцах», - отметили в Федерации бокса Бурятии.
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