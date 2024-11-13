Общество 13.11.2024 в 12:23
В районе Бурятии перенесли концерт из-за похорон погибших бойцов
В Тункинском районе пройдет прощание сразу с пятью военнослужащими
Текст: Андрей Константинов
В Тункинском районе Бурятии перенесли концерт, посвященный Дню Матери. Как сообщает вайбер-чат «Тунка-инфо.24/7», причиной этого стали траурные мероприятия. Сейчас в район везут сразу пятерых погибших на СВО бойцов.
День Матери в России в этом году отмечают 24 ноября. Как уточнили в районной администрации, концерт перенесен на 29 ноября.
День Матери в России в этом году отмечают 24 ноября. Как уточнили в районной администрации, концерт перенесен на 29 ноября.
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