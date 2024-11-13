Еравнинский район Бурятии развивается благодаря нацпроекту

В этом году в Еравнинском районе в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» обновили четыре общественные территории. Проект реализуется в районе с 2019 года. Жители активно голосуют, выбирая объекты для благоустройства. Чем больше голосов, тем выше шансы на то, что желаемый объект получит финансирование.

Одним из объектов, который преобразился в этом году, стала детская площадка в селе Сосново-Озерское.

- Мы постепенно обновляем дворовые и общественные пространства в наших селах по программе «Формирование комфортной городской среды», - отметил заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Александр Маренич.

Этим летом на детской площадке в молодежном сквере с. Сосново-Озерское установили новое оборудование.

В частности, территорию площадки облагородили игровым комплексом. Для того, чтобы родители могли с комфортом подождать, пока дети играют, для них поставили скамейки. О чистоте тоже позаботились – рядом со скамейками установили урны.

- В Еравнинском районе активно продолжается благоустройство общественных пространств по проекту «Формирование комфортной городской среды». Установили новый игровой комплекс, который уже оценили жители села, - говорит глава сельского поселения «Сосново-Озерское» Этигел Дондоков.

Новое оборудование яркое, безопасное и интересное. Оно поможет детям развивать координацию, ловкость, воображение и просто весело проводить время на свежем воздухе.

Родители и дети с удовольствием проводили летние вечера на обновленной площадке.







- Здесь уютно и красиво, есть скамейки, с которых мы наблюдаем за нашими детьми. Приятно видеть, как наш стадион становится лучше, все пожелания населения учтены. Мы ждали появления нового оборудования, так как принимали участие в голосовании и выбрали именно этот дизайн. Самое главное, что от нас требуется - это бережное использование - поделилась жительница села Сосново-Озерское.







Точка притяжения в селе Гунда – стадион. Там построили современные спортивную и детскую площадки, установили уличные тренажеры.

- Это наше любимое место, где в теплое время после уроков мы тренируемся и учимся делать трюки воркаута на турниках. А летом мы ходим туда каждый день, это здорово, что построили такую площадку. Я всегда мечтал делать разные трюки, как это делают профессионалы, думаю, что у меня все получится, - поделился учащийся Гундинской школы Никита Куприянов.

А в этом году в Гунде по улице Сазонова напротив дома 54 установили качели и скамейки.

В селе Телемба по ул. Ленина, 1 в этом году сделали деревянное ограждение вокруг детской площадки.

В Ульдурге возле здания администрации сельского поселения появились баскетбольная стойка, теннисный стол и детский спортивный комплекс. Теперь интересно провести свой досуг здесь смогут как дети, так и взрослые.

- Район развивается и вместе с ним растет инфраструктура. Появление и благоустройство новых общественных территорий всегда имеет положительный отзыв у наших граждан, каждый заинтересован жить в красивых, современных и комфортных условиях. Проект приносит свои плоды – довольные родители и счастливые дети проводят время с пользой и удовольствием, - говорит глава Еравнинского района Чингис Цыренжапов.

В 2025 году Еравнинский район продолжит становиться еще комфортнее для жизни – там продолжится благоустройство общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Так, в селе Сосново-Озерское появятся ворота для мини-футбола, волейбольные стойки, щит с корзиной и сетка. В селе Ульдурга на улице Калинина установят ограждение и скамейки. В Телембе появится новый спортивный комплекс. А в селе Гунда на улице Сазонова установят сцену.





Такая сцена появится в селе Гунда в 2025 году

Все работы будут выполнены по дизайн-проектам, выбранным самими жителями в ходе голосования.

Кроме того, недавно Еравнинский район выбрал проект для Всероссийского конкурса благоустройства.

С 14 по 29 октября жители Еравнинского района активно голосовали за общественную территорию, которую район представит на «Всероссийском конкурсе лучших проектов «Создание комфортной городской среды в малых городах исторических поселениях» в 2025 году. Волонтеры собирали предложения жителей на улицах села Сосново-Озерское, также можно было проголосовать в администрации района или онлайн — в социальной сети «ВКонтакте» и мессенджере Telegram.

Всего поступило 822 предложения. Лидером голосования с большим отрывом стала Набережная озера Сосновое — за её благоустройство высказались 62,84% жителей (492 голоса).

Таким образом, для участия во Всероссийском конкурсе в 2025 году будет представлен проект благоустройства Набережной на озере Сосновое.

Всего в уходящем году в Еравнинском районе благоустроили четыре общественные территории. Напомним, работы по благоустройству ведутся в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Нацпроекты стартовали в 2019 году. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жильё и городская среда» направлен на создание нового облика населенных пунктов и обновление общественных пространств.



Фото предоставлено администрацией Еравнинского района