Столица Бурятии получила обновленные общественные пространства

Отреставрировать сквер «Радуга» горожане решили путем голосования, которое состоялось в прошлом году.





Сквер «Радуга» до реконструкции





На голосование было выставлено два дизайн-проекта. Один был радикальный, который предполагал, что в сквере изменится абсолютно все. Вторым вариантом было сохранить имеющийся дизайн-код, который здесь был заложен. И горожане проголосовали за сохранение.





Проект благоустройства сквера «Радуга» предусматривал ремонт существующих мозаичных композиций, ограждения и лестницы. Чтобы подчеркнуть название сквера – «Радуга» - специалисты смонтировали напоминающие ее входные арки, а также использовали аналогичные цвета. На территории проложили новые дорожки с тремя видами тротуарного покрытия (плитка, резиновое покрытие, дорожки из отсева). Для безопасности и защиты от вандалов поставили видеонаблюдение. По вечерам сквер освещают 27 светильников и 90 низкопольных светильников. Также посетителей радуют сухой фонтан, игровая площадка, зона воркаут, детская площадка «Кремль». В «Радуге» также посадили газон на площади 1207 кв. м.

Еще одно значимое для всего Улан-Удэ место, которое преобразилось в этом году - парк «Мемориал Победы».





Территория мемориала Победы до ремонта



Все эти работы происходили в правой части парка «Мемориал Победы». В этом году прошел первый этап благоустройства общественной территории. В следующем году начнется реконструкция левой стороны. В этой части парка планируется построить смотровую площадку «Парящий мост» и обустроить детский уголок с качелями. Рядом с парковкой будет зона для фуд-траков.





Парк «Мемориал Победы» благоустраивают по нацпроекту «Жилье и городская среда». В 2023 году в ходе рейтингового голосования горожане отдали большое количество голосов за обновление этой территории.





Столица республики также, как и все районы Бурятии, участвует в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». Он является частью нацпроекта «Жилье и городская среда». Благодаря ей во всех уголках республики преображается множество скверов, парков, памятников, дворов и других общественных территорий.Куда направить усилия по благоустройству решают сами жители, участвуя в голосовании. Объекты (и дизайн-проекты по их благоустройству), которые набирают больше всего голосов в свою поддержку, получают финансирование в приоритетном порядке.В этом году работы прошли во всех районах Улан-Удэ. Самый населенный город в Бурятии с каждым годом получает больше мест притяжения, где можно отдохнуть, поиграть и заняться спортом.В рамках программы ФКГС в 2024 году в Улан-Удэ отремонтировали дворовые проезды на ул. Краснофлотская, 2Б, на ул. Мокрова, 44, на ул. Смолина, 54А и на ул. Смолина, 54Б.«Федеральная программа реализуется во всех муниципальных образованиях. В этом году в рамках программы благоустроено 140 территорий, из них 93 общественных и 48 дворовых, на сумму 243,4 млн рублей. Что касается города Улан-Удэ, то здесь благоустроено наибольшее количество дворовых территорий. Отмечу, что объекты для благоустройства выбирали сами жители путем голосования», - рассказал Евгений Луковников, заместитель председателя правительства Бурятии.На сегодняшний день завершены работы на всех четырех дворовых территориях.Также в этом году прошли масштабные работы по благоустройству общественных территорий. Жители Железнодорожного района получили обновленный сквер «Радуга», а город в целом – похорошевший сквер «Мемориал Победы».Основной акцент специалисты сделали на восстановлении мозаичных скульптур, которые пользуются большой популярностью у детей и радуют глаз отдыхающих.- Решили сыграть на названии, он же «Радуга» - значит это цветные зоны. Сформировать их так, чтобы они и по целевому назначению зоны различались, и чтобы это было одномоментное разделение всех заинтересованных граждан, которые приходят сюда отдыхать каждый по своим интересам, - говорит начальник отдела благоустройства комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Дмитрий Ларченко.На сегодня все работы в «Радуге» завершены.Там установили 57 светильников, построили амфитеатр, обустроили территорию будущего пруда с мостиком, сделали теплый туалет, высадили саженцы, уложили пешеходную дорожку.В 2025 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» будут производиться работы на двух общественных и 37 дворовых территориях города, в частности в Александровском саду и на бульваре по ул. Фрунзе.Проект «Формирование комфортной городской среды» радует тем, что он универсален. Он позволяет провести благоустройство в населенных пунктах любого размера – от небольших сел до городов. Всего за время реализации программы, по данным Минстроя Бурятии, благоустроено более 1700 общественных и дворовых пространств.