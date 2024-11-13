Общество 13.11.2024 в 14:21

В Улан-Удэ расширили проезд на проспекте Победы

Там завершили работы по реконструкции тепломагистрали
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ расширили проезд на проспекте Победы
Фото: мэрия Улан-Удэ
В Улан-Удэ строители, которые ведут реконструкцию тепломагистрали №2 в рамках мастер-плана, завершили работу на одном из участков дороги по пр. Победы. После этого они засыпали траншеи и уложили бетонные плиты, чтобы облегчить проезд автотранспорту.

Как сообщили в МУ «Улан-Удэстройзаказчик», завершить все работы на участке у колледжа искусств им. Чайковского планируется до конца года.

Напомним, масштабные работы на инженерных сетях в центре Улан-Удэ проводятся в течение двух лет – в 2024-2025 годах, в том числе зимой. Уже обновлено более одного километра тепломагистрали №2 по улицам Трактовой, Фридриха Энгельса, Балтахинова и на пр. Победы.
 
В мэрии принесли извинения горожанам за доставленные неудобства и попросили набраться терпения.
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