В Улан-Удэ прошла приемка отремонтированной улицы Бабушкина

- При ремонте дороги мы также вносим изменения в схему движения транспорта, чтобы избежать сложностей у водителей и задержек движения. Новая схема разработана с учетом существующих стесненных дорожных условий, которые учитывают имеющуюся застройку, - рассказал начальник отдела автомобильных дорог МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Евгений Шарапов.







Для безопасности дорожного движения на перекрестке улиц Бабушкина и Терешковой установили делиниаторы. Их расположили в месте нанесения двойной сплошной разметки, разделяющей полосы движения с ул. Бабушкина и Терешковой в сторону «сотых».







Отремонтирована и трамвайная остановка по ул. Бабушкина. Здесь увеличили посадочную площадку почти на 16 метров - до 46, и установили павильон с навесом и со стеной из прозрачного пластика. На автобусной остановке также установили удобный павильон для пассажиров.







Первый этап ремонта дороги по улице Бабушкина завершен. Как сообщили в мэрии города, сегодня прошла рабочая приемка участка от путепровода по ул. Трубачеева до бульвара Карла Маркса. Одну из самых загруженных городских магистралей по ул. Бабушкина ремонтируют благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги».Обновить дорогу и разгрузить движение на этом участке поручил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.Работы на дороге проводятся в два этапа – в 2024 и 2025 годах.В этом году дорожники обустроили дополнительную четвертую полосу для транспорта. Теперь движение в направлении сотых микрорайонов идет по двум полосам и по двум – в сторону ул. Терешковой.Это новшество уже помогло разгрузить проблемный участок дороги, особенно в направлении сотых микрорайонов. Также Комитет по транспорту скорректировал работу светофора на перекрестке.- Теперь для транспортных средств, двигающихся по ул. Бабушкина из центра в сторону 100-х микрорайонов по двум полосам, всегда горит зеленый сигнал светофора, - поясняет Евгений Шарапов.На островке безопасности у перекрестка разместили водоналивные блоки, чтобы исключить движение транспорта в три ряда в сторону центра.- Это сделано с целью снижения аварийности на участке до окончания всех ремонтных работ на дороге в 2025 году, - говорит Евгений Шарапов.- Помимо этого, строители обустроили широкий тротуар, установили дорожные ограждения и необходимые знаки. Также была обновлена дорожная разметка, - говорит Евгений Шарапов.Второй этап ремонта дороги по ул. Бабушкина начнется в следующем году. Работы по расширению проезжей части будут вестись уже в обратном направлении - от бульвара Карла Маркса и до путепровода. Тогда же здесь обновят трамвайную и автобусную остановки, обустроят тротуар.