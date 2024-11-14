5 учреждений администрации Улан-Удэ стали лучшими госпабликами Бурятии

Сегодня на форуме госпабликов Бурятии Центром управления регионом были награждены номинанты и победители по сферам деятельности. В пяти номинациях победили представители администрации Улан-Удэ и её подведомственных учреждений.В сфере ЖКХ - это Комбинат по благоустройству, в муниципальной культуре - Молодежный художественный театр, среди детских садов - сад №113 «Капитошка», в сфере образования - школа №2, в сфере спорта - спортивная школа №6.Почётными номинантами стали Дом культуры им. Вагжанова, театр «Забава», школа №17, детские сады №35, 56, 96, 111, спортшкола №18, «Водоканал», «Горсвет», а также Комитет по культуре в номинации «Лучшая сеть госпабликов».Почетной грамотой администрации города был награжден руководитель ЦУР Александр Кутумов. Коллегу поздравил заместитель мэра Улан-Удэ Николай Намсараев.