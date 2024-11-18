Общество 18.11.2024 в 16:35
В Бурятии родители-медалисты получат по 100 тысяч рублей
Депутаты увеличили вознаграждение к медали «За верность родительскому долгу»
Текст: Станислав Сергеев
На сегодняшней сессии Хурала депутаты повысили размер единовременной выплаты родителям (лицам, их заменяющим), проживающим на территории Бурятии, при награждении медалью «За верность родительскому долгу». Согласно решению народных избранников, сумма выплаты увеличена с 40 тысяч до 100 тысяч рублей.
«Ежегодно Министерством социальной защиты населения в рамках укрепления института семьи проводится награждение двух семей, воспитывающих семь и более детей, сумевших обеспечить полноценное физическое, интеллектуальное, духовное и нравственное воспитание детей государственной наградой Республики Бурятия - медалью «За верность родительскому долгу», - говорится в пояснительной записке к проекту.
Закон разработан в целях сохранения традиционных семейных ценностей, являющихся основой крепкой и счастливой семьи, повышения статуса, обеспечения общественного признания и уважения многодетных семей, создания условий для рождения большего количества детей в семьях.
За десять лет в Бурятии более 800 супружеских пар награждены почетной медалью «За любовь и верность», 20 пар награждены медалью «За верность родительскому долгу».
Сейчас в Бурятии проживают более 240 тысяч супружеских пар, 17500 молодых семей воспитывают трех и более детей.
«Ежегодно Министерством социальной защиты населения в рамках укрепления института семьи проводится награждение двух семей, воспитывающих семь и более детей, сумевших обеспечить полноценное физическое, интеллектуальное, духовное и нравственное воспитание детей государственной наградой Республики Бурятия - медалью «За верность родительскому долгу», - говорится в пояснительной записке к проекту.
Закон разработан в целях сохранения традиционных семейных ценностей, являющихся основой крепкой и счастливой семьи, повышения статуса, обеспечения общественного признания и уважения многодетных семей, создания условий для рождения большего количества детей в семьях.
За десять лет в Бурятии более 800 супружеских пар награждены почетной медалью «За любовь и верность», 20 пар награждены медалью «За верность родительскому долгу».
Сейчас в Бурятии проживают более 240 тысяч супружеских пар, 17500 молодых семей воспитывают трех и более детей.