В Курумканском районе открыли после ремонта мост через реку Гарга. Мост соединяет села Арзгун и Майск с райцентром - селом Курумкан. Протяженность объекта составила 88,7 м.

Напомним, также была открыта обновленная дорога по улице Школьная в селе Курумкан.

Со знаменательным событием местных жителей поздравили Александр Гоге министр транспорта Бурятии, зампредседателя Народного Хурала Баир Гармаев и глава Курумканского района Леонид Будаев.





Стоимость работ - более 120 млн рублей. Капремонт моста был выполнен в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Подрядная организация «Сибдорстрой управление» установила новые железобетонные опоры, металлическое пролетное строение, выполнила работы по устройству проезжей части, водоотвода, укреплению габионами, установила барьерное ограждение.

Мост через реку Гарга на автодороге Могойто-Майский был отремонтирован по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».



Фото: минтранс РБ