Жителей Улан-Удэ ждет тяжелый день

По данным Гидрометцентра Бурятии, 20 ноября смещение циклона приведет к ухудшению погоды. Местами по республике пройдет снег различной интенсивности, ожидается порывистый ветер до 15-18 м/с, метели. На дорогах возможна гололедица и накаты.Снег ожидается завтра утром и днем и в Улан-Удэ. С учетом, что днем воздух в столице Бурятии прогреется до 0 градусов, городские дороги рискуют превратиться в сплошные катушки. Это грозит масштабными пробками и большим количеством ДТП.