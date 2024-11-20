В Бурятии хотят запретить майнинг

Губернатор Иркутской области предложил запретить майнинг на территории Приангарья. На данный момент его идея активно обсуждается в социальных сетях, ведь эксперты решили пойти еще дальше – распространить запрет и на территории нашего региона тоже.В Иркутской области дешевая электроэнергия, бывшая предметом многолетней зависти жителей Бурятии, потеряла с осени свои привилегии. Отчаявшись бороться с майнерами, власти соседнего региона ввели лимиты на потребление электрической энергии.Максимальное значение первого, «льготного» диапазона они определили на уровне 3900 кВт/ч в месяц. Для второго диапазона – 6000 кВт/ч в месяц, для третьего – свыше 6000 кВт/ч.В том числе многократно возросла цена киловатта. Стоимость одного кВт/ч сохраняется на прежнем уровне (1 рубль 58 копеек за киловатт. – Прим. ред.) только при низком потреблении. Если же житель Иркутской области поставит себе даже парочку маломощных приборов для майнинга, каждый из которых потребляет минимум 1 000 кВт/ч в месяц, то он будет платить почти 5 рублей за киловатт.«Меры направлены на выявление «серых» майнеров и сокращение перекрестного субсидирования», - сообщили власти соседнего региона.Цели, безусловно, благие, однако для избалованных иркутян столь резкий рост стоимости электричества оказался шокирующим.У нас между тем тоже грядут изменения. По словам заместителя председателя правительства республики Евгения Луковникова, в Бурятии своя генерация едва-едва покрывает внутреннее потребление, но приходится делиться электроэнергией с соседней Иркутской областью, поскольку там идет большая нагрузка со стороны майнеров.Стоит отметить, что правительство России уже определило перечень регионов, где практически через месяц может быть запрещен процесс добычи криптовалют. Согласно данным материалов правительственной комиссии по развитию электроэнергетики, работу майнеров криптовалют (включая участников майнинг-пулов. – Прим. ред.) запретят в ряде городов и районов Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края.Майнинг может быть законным, однако далеко не все «предприниматели» хотят заморачиваться с регистрацией в специальном реестре и тому подобным. Из-за неспособности или в некоторых случаях обыкновенного нежелания оплатить счета за электричество часть майнеров размещает свои фермы нелегально. Просторы Бурятии не исключение. Специализированных устройств – Application-Specific Integrated Circuit – здесь достаточно.- Я установил два «асика» в металлические бочки с теплоносителем. Благодаря их работе у меня зимой обогревается помещение. Кроме того, майнинг сам по себе очень выгоден, – рассказывает улан-удэнский предприниматель, по понятным причинам не называющий свое имя. – Но использовать их можно лишь в производственных и нежилых сооружениях. Они создают шум, поэтому их приходится закрывать в отдельных звукоизолированных помещениях.Использование Application-Specific Integrated Circuit для отопления домов стало распространяться все шире.- Я использую «асики» постоянно. Но летом они стоят в пристрое к бане, поскольку сильно шумят и греются. На зиму их перетаскиваю в дом. Я месяцами не бываю дома и, чтобы он разморозился, размещаю по два устройства на этаже, и тепловой контур поддерживается всю зиму, –рассказывает житель коттеджного поселка на Верхней Березовке. – У меня трехфазная сеть на 380 вольт, поэтому напряжение «асиков» она выдерживает вполне. Таким образом, отопление для меня фактически бесплатное.В Бурятии между тем дефицит электрической энергии будет лишь возрастать. На территории республики запускается крупный дата-центр BitRiver мощностью 100 мегаватт, предназначенный в том числе для добычи криптовалют. Объем инвестиций - около 1,4 млрд рублей. Кроме того, в центре города запланировано строительство крупных девелоперских проектов. Но где взять дополнительную электроэнергию?Эксперт в области теплоэнергетики Владимир Афанасьев полагает, что в республике есть рычаги влияния для того, чтобы ограничить майнинг.- В случае законного присоединения «Россети» могут не давать их условия для установки подобного оборудования. Если же подключение и потребление происходят нелегально, то это уже вопрос к правоохранительным органам, - отмечает эксперт.По его словам, ограничение майнинга просто необходимо.- Как мы можем разрешать добычу крипты, если электроэнергии не хватает на самые элементарные потребности населения? Либо мы запрещаем майнинг, либо сидим без света зимой, - говорит Владимир Афанасьев.При этом он отмечает, что у нас львиная доля прироста потребления электроэнергии приходится на частные домовладения Улан-Удэ. Но эти потребности, в отличие от алчных майнеров, связаны с жизнеобеспечением.- Каждый год мы ходили в соседний лес и собирали валежник. Нам хватало и на баню, и даже на печку, – жалуется пожилая жительница ДНТ «Лесное» Марья Петровна. – У нас там было много сухостоя. Мы его пилили, а родственник нам помогал его перевезти. Но в этом году лесники нас предупредили – в лес не суйтесь, оштрафуем. Так мы и остались без дров. Придется больше включать электрообогревателей.Владимир Афанасьев полагает, что в ближайшие год-два новых мощностей в электроэнергетике не появится. Поэтому властям необходимо смягчить условия для доступа населения в лес.- Надо по-новому распиловку сухого и сгоревшего леса организовать, а также его доставку к потребителям: разрешив населению ходить в лес и собирать валежник, чтобы уменьшить потребление электроэнергии зимой на территории частных секторов. Мелочей здесь не бывает, ситуация достигла уровня, как в домино - тут тронул и все посыпалось, - отмечает Владимир Афанасьев.В том числе власти должны продолжать оказывать давление на ТГК-14, чтобы энергетики все-таки увеличили подачу тепла в квартиры улан-удэнцев. Если температура в батареях этой зимой будет высокой, то дополнительный электрообогрев многоквартирных домов самими жильцами не понадобится. Это значительно сэкономит дефицитное электричество.Также эксперты выражают надежду, что если в соседней области будет нанесен удар по майнерам, то, возможно, часть электроэнергии высвободится и ее хватит не только иркутянам, но и жителям нашей республики тоже.