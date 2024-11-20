Бывший полицейский из Бурятии погиб на спецоперации

Администрация Тункинского района сообщила о гибели в ходе спецоперации военнослужащего Николая Танхаева. До СВО он более 18 лет отработал в райотделе полиции.Николай Танхаев родился 11 декабря 1979 года в многодетной семье. Учился в Туранской средней школе. В 1997-1999 годах проходил срочную службу на Тихоокеанском флоте.В 2000 году Николай Танхаев связал свою жизнь с полицией. Он более 18 лет проработал в Тункинском районном отделе. За время службы в МВД был награжден медалями «За отличие в службе» трех степеней, нагрудным знаком «Отличник полиции», благодарственными письмами за профессионализм и выполнение особо важных и сложных заданий.5 апреля 2019 года Николай Танхаев вышел на пенсию в звании старшины. После этого работал в частном охранном предприятии в Якутии.«С началом спецоперации Николай не мог оставаться в стороне. Не дождавшись повестки на мобилизацию, он сам ходил в военкомат, где ему отказали, сообщив, что он находится в резерве и нужно подождать. Тогда 16 декабря 2022 года Николай принял решение пойти добровольцем и, подписав контракт, отправился в зону СВО», - сообщили в районной администрации.Николай Танхаев погиб 14 сентября 2024 года при выполнении поставленной боевой задачи. Дома у него остались отец, жена, сын, три дочери, сестры и племянники.