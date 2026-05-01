Общество 01.05.2026 в 06:02
Зурхай на пятницу, 1 мая
15-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Основной день Дуйнхор хурала
Благоприятно: для родившихся в годы Овцы, Курицы, Обезьяны и Лошади; проводить ритуал «Даллага – Призывания благосостояния» относительно приумножения овец, заниматься строительством, создавать объекты почитания и освящения, даровать посвящения, совершать подношения и обряды для приумножения благополучия, возносить молитвы, управлять государственными и домашними делами, торговать, совершать омовение, создавать новую семью, брать и отдавать в долг, перекочевывать, совершать обряд по усопшим.
Неблагоприятно: для родившихся в годы Тигра и Зайца; устраивать с родственниками праздники и застолья.
Стрижка волос: к увеличению заслуг.
Дорога: благоприятно отправляться в путь (кроме направления на юг).
Фото: Номер один
