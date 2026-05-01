В Бурятии Первомай встречают трезвостью

Сегодня на территории республики действует запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Исключение составляют предприятия общественного питания, которые могут реализовывать спиртное в рамках действующих правил.

Напоминаем, что ограничения введены в соответствии с региональным законодательством. За нарушение запрета предусмотрены крупные штрафы: для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.