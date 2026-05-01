Пожар площадью двести гектаров потушен

Республиканское агентство лесного хозяйства сообщает, что за прошедшие сутки в лесном фонде не зарегистрировано ни одного нового возгорания.

Сложный пожар, действовавший в Закаменском районе, полностью ликвидирован.

– Его общая площадь составила двести гектаров. На тушении работал 101 человек, из числа лесной охраны и авиалесоохраны, было задействовано 13 единиц специализированной техники, – рассказали в РАЛХ. – Благодаря их работе очаг удалось ликвидировать, и сейчас обстановка в лесах оценивается как стабильная.

Несмотря на затишье, в республике продолжает действовать особый противопожарный режим.