Два человека погибли при пожарах в Бурятии

ГУ МЧС России по Республике Бурятия сообщает, что наибольшая часть потушенных пожаров пришлась на горение мусора и сухой растительности.

Сводку происшествий омрачила трагедия в Иволгинском районе (погибли два человека, еще одна женщина получила травмы).

Серьезный пожар произошел и в Гусиноозерске (загорелись надворные постройки).

– Огонь полностью уничтожил баню, повреждены внешняя стена и кровля пристроя на площади 18 кв. м. В тушении участвовали три человека, была задействована одна единица техники, – рассказали в ГУ МЧС России по Республике Бурятия.

По предварительной версии, причиной стало неосторожное обращение с огнем.

Еще один жилой дом вспыхнул в селе Мухоршибирь. Площадь пожара составила 68 кв. м. Предположительно, начался он из-за короткого замыкания.

Кроме того, спасатели дважды выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий. В настоящий момент на контроле ведомства находятся шесть туристических групп, маршруты которых пролегают в Окинском и Тункинском районах.