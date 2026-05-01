Происшествия 01.05.2026 в 10:23

Два человека погибли при пожарах в Бурятии

За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения ликвидировали шестнадцать возгораний
A- A+
Текст: Макар Захаров
«Номер один»

ГУ МЧС России по Республике Бурятия сообщает, что наибольшая часть потушенных пожаров пришлась на горение мусора и сухой растительности.

Сводку происшествий омрачила трагедия в Иволгинском районе (погибли два человека, еще одна женщина получила травмы).

Серьезный пожар произошел и в Гусиноозерске (загорелись надворные постройки).

– Огонь полностью уничтожил баню, повреждены внешняя стена и кровля пристроя на площади 18 кв. м. В тушении участвовали три человека, была задействована одна единица техники, – рассказали в ГУ МЧС России по Республике Бурятия.

По предварительной версии, причиной стало неосторожное обращение с огнем.

Еще один жилой дом вспыхнул в селе Мухоршибирь. Площадь пожара составила 68 кв. м. Предположительно, начался он из-за короткого замыкания.

Кроме того, спасатели дважды выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий. В настоящий момент на контроле ведомства находятся шесть туристических групп, маршруты которых пролегают в Окинском и Тункинском районах.
Теги
МЧС пожар

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru