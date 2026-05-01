Уход за пожилым, стаж и субсидия на жильё: что важно знать

«Я планирую оформить уход за пожилой родственницей (ей уже за 80) с накоплением стажа. Проживаем отдельно. Боюсь, что из‑за этого потеряю право на жилищную субсидию. Как повлияет уход на мои выплаты за квартиру?» Татьяна, Улан‑Удэ.

Ваше право на субсидию на оплату жилого помещения, скорее всего, не только сохранится, но и может быть пересмотрено в лучшую сторону. Однако с 1 января 2025 года вступили в силу изменения, которые коснулись выплат и учета стажа для тех, кто ухаживает за пожилыми.

1. Стаж и пенсионные коэффициенты. Период ухода продолжает засчитываться в страховой стаж. За каждый полный год ухода вам начислят 1,8 пенсионного коэффициента (ИПК). Это напрямую влияет на вашу будущую пенсию.

2. Выплата ухаживающему. С 1 января 2025 года ежемесячная компенсационная выплата (раньше это было 1200 ₽) ухаживающему больше не выплачивается.

3. Деньги получает родственница. Теперь эти 1200 рублей автоматически добавляются в виде надбавки к пенсии самой пожилой родственницы.

Как это влияет на жилищную субсидию? Для вас это важный и положительный момент. С 2025 года эти 1200 рублей, которые раньше учитывались как ваш доход, были исключены из расчёта совокупного дохода семьи при назначении субсидии.

Следствие: В глазах государства, когда вы оформляете уход, ваш личный доход не увеличивается, потому что деньги идут не вам. Следовательно, искусственного завышения дохода не происходит. Это значит, что ваше право на субсидию не ухудшается.

Если вы и родственница живёте отдельно

Для подтверждения периода ухода в вашей ситуации нужно будет собрать подтверждающие документы. Потребуется письменное подтверждение от родственницы (или её законного представителя) о том, что вы действительно за ней ухаживаете. Этот документ идёт вместе с заявлением в Социальный фонд.

Обратитесь в Социальный фонд для оформления ухода и накопления стажа. Вопрос с субсидией стоит снова поднять в органах соцзащиты или МФЦ. При новом расчете ваши 1200 рублей дохода будут исключены. Это значит, что ваши расходы на ЖКУ могут оказаться выше допустимой доли (обычно 22% от дохода, а для одиноких пенсионеров — 18%), и субсидия может стать больше.