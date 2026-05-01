В Бурятии дорогие отели на Байкале проиграли палаткам

В республике наблюдается бурное развитие неорганизованного туризма, особенно заметное в формате палаточных путешествий и лагерей. Это явление обусловлено несколькими факторами, среди которых экономические сложности у местного населения и возросшая стоимость проживания в гостиницах на Байкале. Цены на благоустроенные номера класса «три звезды» на побережье озера достигают 10 - 20 тыс. рублей в сутки, что делает их недоступными для многих отдыхающих. В то же время резко удешевилось все, что связано с отдыхом в палатках, стимулируя переход к этому формату.На фоне растущей популярности неорганизованного туризма общественники выступили с инициативой введения так называемого «паспорта туриста».Этот свод правил, по замыслу организаторов, позволит обеспечить безопасное пребывание в лесах и на территории Байкала, а также сохранить экологическое состояние уникального озера. Инициатор проекта общественник Алексей Карнаухов подчеркивает важность элементарных, но часто забываемых правил: недопустимость выброса пластикового мусора, сжигания или закапывания отходов, загрязнения почвы техническими жидкостями, ломания деревьев и бросания окурков. Он предлагает сортировать мусор на месте, утилизируя растительные остатки и увозя пластик, стекло и другие неразлагаемые материалы в город или к ближайшим пунктам сбора.Идею «паспорта туриста» охотно поддержали жители села Турка, где остро ощущается проблема мусора, который оставляют неорганизованные туристы. Предприниматель Алексей Башаров, вспоминая школьные годы и уроки экологии, отмечает, что подобный паспорт стал бы действенным инструментом экологического просвещения, которого сейчас, по его мнению, не хватает.- Жители Турки зачастую сами вынуждены убирать мусор за отдыхающими. Но экологическое воспитание должно закладываться еще с детства. Сейчас, конечно, можно информировать туристов, и это не будет лишним, - полагает Башаров. При этом отметил, что на Байкале в последнее время экологические субботники стали скорее исключениями, чем правилом.Улан-удэнец Александр Воробьев, активный любитель туризма, много лет исследующий Байкал, также отмечает значительное повышение цен в гостиницах и гостевых домах, которые за последние годы подорожали в три раза.- Сегодня бюджетная палатка стоит около 3 тыс. рублей, столько же спальники и коврики. В общем, все необходимое для отдыха можно окупить за один день пребывания в отеле на Байкале, - говорит он.В связи с этим мужчина с семьей приобрел весь туристический инвентарь: палатки, газовое оборудование, спальники и велосипеды. Признает, что палаточный отдых сопряжен с определенными трудностями, такими как приготовление пищи на костре и отсутствие элементарных удобств, поэтому даже приобрел небольшой портативный душ. Однако Александр пришел к выводу, что наиболее оптимальным решением для любителей активного отдыха из Бурятии становится выбор организованных, специально оборудованных мест на Байкале, предоставляемых ведомствами вроде Бурприроды, где есть туалеты и возможность сбора и вывоза мусора.Данные о продажах туристического снаряжения подтверждают тренд на развитие активного и палаточного туризма. Наибольшим спросом в Бурятии пользуются рюкзаки, мангалы, шампуры, наборы для пикника и надувная мебель, показывающие рост продаж от 15% до 50%. Такие данные обнародованы в ходе анализа покупок жителей Бурятии на одном из маркетплейсов. Среди спортивно-туристического оборудования лидируют палатки (+77%), тенты (+28%) и туристические горелки (+50%). Заметно увеличился спрос на газовые плиты (+30%), в то время как продажи спиртовых горелок снизились.Особое место в развитии неорганизованного туризма занимают курорты Байкала с развитой системой общепита, где возможно размещение с палаткой на пляже. Таковой является, например, местность Энхалук в Бурятии. Не все туристы, отдыхающие в палатках, готовы тратить время и терпеть неудобства при готовке еды в неподходящих условиях. А когда можно жить в палатках и в нескольких сотнях метрах от зоны отдыха иметь возможность ходить в кафе и магазины, а также пользоваться другой инфраструктурой уже обжитых мест, это весьма привлекательный вариант. Неслучайно такие места, как Энхалук и Горячинск, привлекают все больше и больше «палаточных» туристов.Ориентировочная стоимость отдыха в палатках в организованных кемпингах или на турбазах в 2025 году составляла от 500 до 1500 рублей за палатку в сутки, включая пользование инфраструктурой. Дикий же отдых в заказнике, с учетом платы за въезд, также становится более доступным, хотя цены могут варьироваться.Пресс-секретарь БУ «Бурприрода» Марина Раднаева сообщила, что наибольший интерес с точки зрения развития регулируемого отдыха граждан представляют рекреационная местность «Побережье Байкала» и заказник «Энхалукский», созданные для сохранения природы и регулируемого отдыха. Ежегодно туристический поток на эти особо охраняемые природные территории (ООПТ) регионального значения увеличивается: в 2024 году их посетило более 18 тыс. человек, а в 2025 – более 20 тысяч. Для обеспечения безопасности и регулирования туризма утверждены соответствующие правила.С 1 апреля 2025 года в Бурятии, в связи с введением особого противопожарного режима, действует ограничение пребывания граждан в лесах. Исключения сделаны для специально определенных мест массового отдыха, включая рекреационные зоны заказников и природных парков. На этих территориях, таких как «Побережье Байкала» и «Энхалукский», установлены входные группы, информационные указатели, беседки, скамейки, костровища и туалеты. Госинспекторы Бурприроды осуществляют охранный режим, а вывоз мусора производится регулярно, что помогает сохранить уникальную природу Байкала.По информации на 2026 год, стоимость услуг в местах отдыха в Республике Бурятия включает: 400 рублей в сутки за стоянку автомобиля, 1100 рублей за пользование площадкой для отдыха (беседка, костровище, скамейка) и 120 рублей в сутки за санитарное содержание территории. Перед началом каждого летнего сезона проводится акарицидная обработка, обустраиваются противопожарные полосы, устанавливаются мусорные контейнеры и ремонтируется инфраструктура.Председатель Бурятского республиканского Союза туриндустрии Вячеслав Дмитриев считает рост популярности палаточного отдыха закономерным. Высокая стоимость организованного размещения в гостиницах, обусловленная коротким сезоном и затратами собственников, требует альтернативы. Развитие палаточных лагерей, предоставляющих комфортные условия для размещения с палаткой за более доступную плату, не только экономит средства туристов, но и популяризирует отдых в Бурятии.- Он открывает потенциал для освоения новых, еще не охваченных отелями, но при этом уникальных мест в республике. У нас очень много удивительных мест, которые необходимо посетить, например, это сплавы на реках Бурятии. В этих местах без палаток никак, - говорит он.Кроме того, в Бурятии и на Байкале, по его словам, активно развивается такой вид отдыха, как размещение в глэмпингах. Этот формат, объединяющий «гламурный кемпинг» с комфортом гостиничного номера (до уровня «3 - 4 звезды») и доступом к инфраструктуре высококлассного отеля, предлагая более доступную альтернативу традиционным гостиницам.Менеджер по туризму из Улан-Удэ Наталья Доржиева отмечает, что туристические потоки в Бурятии разделились: часть жителей летом отправляется в Таиланд, Вьетнам и Китай, в то время как другая, более значительная по численности масса туристов предпочитает отдыхать на Байкале и в пределах республики.При этом, по ее словам, поток желающих отдохнуть на Черном море за последние два года заметно сократился. Причиной этому стали опасения из-за загрязнения моря в той же Анапе и Туапсе нефтепродуктами и проблемы с БПЛА, что делает поездки небезопасными. Также на падение спроса влияют высокая стоимость авиабилетов и нестабильная работа аэропортов Москвы и юга России.В итоге, несмотря на то, что неорганизованные туристы, вероятно, не приносят республике столь значительных доходов, как их организованные собратья (учитывая их траты на бензин, еду и оплату размещения в палатках), эти средства остаются внутри региона. Деньги не уходят в другие края, а работают на экономику Бурятии. Введение «паспортов туристов» и активное экологическое просвещение будут способствовать улучшению привлекательности Байкала, как места туристического прибытия, делая отдых не только более доступным, но и ответственным, что в долгосрочной перспективе принесет пользу республике.