Апартаменты и квартира

Вопрос: «Чем отличается квартира от апартаментов?»

Тамир Ц.

Главное отличие — в том, что у апартаментов нет статуса жилого помещения: они относятся к коммерческой недвижимости. Из-за этого в них нельзя оформить постоянную регистрацию. И даже временную далеко не всегда — только в апартаментах гостиничного типа или если управляющая компания исполняет функции гостиничного оператора.

В результате владельцу апартаментов будут недоступны социальные льготы, которые привязаны к месту регистрации, например субсидии и скидки на оплату ЖКУ.

Также на покупку апартаментов нельзя потратить маткапитал. А если вы берете их в ипотеку, не действуют льготные программы.

Коммунальные платежи. Апартаменты обычно стоят дешевле аналогичных квартир. Но вот коммунальные услуги в них обходятся дороже в среднем на 15% из-за коммерческого статуса помещения.

Налоги. Также статус апартаментов подразумевает более высокий налог — от 0,5 до 2% от их кадастровой стоимости.

Льготы. При покупке апартаментов не полагается налоговый вычет. Также не получится воспользоваться социальными льготами и субсидиями, например маткапиталом или ипотекой под низкий процент.

Нормы. Так как апартаменты находятся в нежилых зданиях, там не действуют ГОСТы, СанПиНы и Жилищный кодекс. То есть, например, поблизости может не оказаться детского сада, школы и поликлиники. Или в помещении будет недостаточно солнечного света. Также могут попасться соседи, которые будут шуметь даже ночью — и они имеют на это право, ведь помещение по закону нежилое.

Долевое участие. Апартаменты, как и квартиру, можно купить, когда дом еще на стадии котлована. Однако если застройщик обанкротится, то вернуть деньги или получить оплаченную недвижимость будет сложно. Дольщика признают кредитором лишь третьей или четвертой очереди, а не первой, как в случае с квартирой.