Общество 03.12.2024 в 09:00

Апартаменты и квартира

В чем отличие?
A- A+
Текст: Номер один
Апартаменты и квартира
Pixabay

Вопрос: «Чем отличается квартира от апартаментов?» 

Тамир Ц.

Главное отличие — в том, что у апартаментов нет статуса жилого помещения: они относятся к коммерческой недвижимости. Из-за этого в них нельзя оформить постоянную регистрацию. И даже временную далеко не всегда — только в апартаментах гостиничного типа или если управляющая компания исполняет функции гостиничного оператора.

В результате владельцу апартаментов будут недоступны социальные льготы, которые привязаны к месту регистрации, например субсидии и скидки на оплату ЖКУ.

Также на покупку апартаментов нельзя потратить маткапитал. А если вы берете их в ипотеку, не действуют льготные программы.

Коммунальные платежи. Апартаменты обычно стоят дешевле аналогичных квартир. Но вот коммунальные услуги в них обходятся дороже в среднем на 15% из-за коммерческого статуса помещения.

Налоги. Также статус апартаментов подразумевает более высокий налог — от 0,5 до 2% от их кадастровой стоимости.

Льготы. При покупке апартаментов не полагается налоговый вычет. Также не получится воспользоваться социальными льготами и субсидиями, например маткапиталом или ипотекой под низкий процент.

Нормы. Так как апартаменты находятся в нежилых зданиях, там не действуют ГОСТы, СанПиНы и Жилищный кодекс. То есть, например, поблизости может не оказаться детского сада, школы и поликлиники. Или в помещении будет недостаточно солнечного света. Также могут попасться соседи, которые будут шуметь даже ночью — и они имеют на это право, ведь помещение по закону нежилое.

Долевое участие. Апартаменты, как и квартиру, можно купить, когда дом еще на стадии котлована. Однако если застройщик обанкротится, то вернуть деньги или получить оплаченную недвижимость будет сложно. Дольщика признают кредитором лишь третьей или четвертой очереди, а не первой, как в случае с квартирой.

 

Теги
справбюро

Все новости

В Улан-Удэ «Водоканал» оштрафовали за махинации директора
03.12.2024 в 10:50
В Бурятии прокуратура добилась увольнения главы в связи с утратой доверия
03.12.2024 в 10:13
Четырем поросятам из Бурятии не дали эмигрировать в Монголию
03.12.2024 в 09:51
В Бурятии многодетным семьям разрешили бесплатно посещать музеи сколько захочется
03.12.2024 в 09:40
1,7 миллиона рублей потерял житель Улан-Удэ при покупке автомобиля
03.12.2024 в 09:30
Апартаменты и квартира
03.12.2024 в 09:00
Нацпарк в Бурятии запускает конкурс рисунков «Ёлки-палки»
02.12.2024 в 18:02
В Новосибирске вынесли приговор банде, грабившей ювелирные салоны
02.12.2024 в 17:53
Микоплазменная инфекция косит детей Бурятии
02.12.2024 в 17:46
Глэмпинги и гостевые дома в России смогут получить звезды
02.12.2024 в 17:43
ЗУРХАЙ
с 27 ноября по 3 декабря

Читайте также
В Улан-Удэ «Водоканал» оштрафовали за махинации директора
Сумма штрафа составила 500 тысяч рублей
03.12.2024 в 10:50
Четырем поросятам из Бурятии не дали эмигрировать в Монголию
Животных вернули на родину
03.12.2024 в 09:51
В Бурятии многодетным семьям разрешили бесплатно посещать музеи сколько захочется
Ранее они могли сделать это только раз в месяц
03.12.2024 в 09:40
Нацпарк в Бурятии запускает конкурс рисунков «Ёлки-палки»
Работы принимаются до 22 декабря
02.12.2024 в 18:02
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru