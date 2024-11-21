Общество 21.11.2024 в 14:54

Россиянам представили логотип 80-летия Победы

Логотип украшает изображение скульптуры «Родина-мать», ставшей олицетворением самопожертвования и единства
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Текст: Служба информации "Номер один"
Россиянам представили логотип 80-летия Победы

Россиянам представили логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Юбилейная дата будет отмечаться в 2025 году. Логотип украшает изображение скульптуры «Родина-мать», ставшей олицетворением самопожертвования и единства.

Презентация символа юбилея состоялась на Поклонной горе в Музее Победы. Собравшимся представили официальный логотип, на котором изображены скульптура «Родина-мать зовет!», георгиевская лента, слово «Победа» и цифра «80».

- Памятник стал символом несокрушимости духа нашего народа. И этот образ, безусловно, объединяет нас, - отметил Народный артист России Владимир Машков.

Презентация открыла цикл из 170 мероприятий, посвященных 80-летию Победы.

Подробная информация о мероприятиях, спецпроектах и различных акциях, посвященных предстоящему юбилею, размещена на официальном сайте празднования 80-летия Победы.

 

Фото: Минпросвещения РФ

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