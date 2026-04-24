Общество 24.04.2026 в 15:39

Медучреждения Бурятии пополнят более 700 выпускников-целевиков

Среди них 520 выпускников медколледжей
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

В медицинские учреждения Бурятии в 2026 году придут работать 722 молодых специалиста: 120 врачей, 82 ординатора, 520 выпускников медколледжей.

В 2025 году в больницы и поликлиники республики пришли 252 врача и 712 средних медработников. Из них в Иволгинскую ЦРБ устроились 12 целевиков медколледжей. А фельдшер Кирилл Эпов трудится в Иволгинской СОШ – перешел туда из районной больницы.

«Честно говоря, не ожидал, что школа даст столько же опыта, сколько больница. Коллектив здесь просто золото – подскажут, поддержат, не дадут выгореть. Дети – они особенные, с ними не соскучишься. В школе ты не просто фельдшер, а немного и психолог, и друг, и даже строгий родитель. И пусть здесь нет сирен и реанимаций, но ответственность ничуть не меньше», - отметил фельдшер.

Напомним, накануне на сессии Народного Хурала депутаты приняли поправки в республиканский закон о целевом обучении. Теперь если выпускник-бюджетник откажется работать по распределению, ему придется вернуть деньги за учебу и заплатить штраф.

