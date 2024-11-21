Общество 21.11.2024 в 16:18

Объявлен шорт-лист литературной премии «Дальний Восток»

Оглашение финалистов и победителей запланировано на начало декабря
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Текст: Иван Иванов
Объявлен шорт-лист литературной премии «Дальний Восток»
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Девять произведений попали в короткий список номинантов литературной премии «Дальний Восток» имени В. К. Арсеньева (6+) сезона 2023-2024 годов. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил куратор премии и президент театрального фестиваля им. А. П. Чехова «Остров Сахалин» (6+) Вячеслав Коновалов.

- «Я бы хотел начать с того, что премия существует с 2018 года, и до сих пор интерес к ней все растет. Примерно по 100 произведений мы получаем каждый год. И если говорить об основных номинациях, то это «Длинная проза», «Короткая проза» и «Проза для детей». В каждой номинации мы выбираем по 3 произведения. Таким образом, на сегодняшний день у нас 9 победителей, - заявил он.

Книги о Бурятии заявили на соискание премии две писательницы. На номинацию «Короткая проза» претендовала Наталья Атутова с книгой «Непридуманная история одного открытия» об уникальной жизни учителя-географа Тимура Ухиновича Жалсарайна. В конце 1970-х годов им было сделано географическое открытие, не до конца понятое и принятое современниками. И только в 21 веке в связи с развитием научных технологий были получены доказательства удивительной научной проницательности сельского учителя.

В номинации «Проза для детей» на победу претендовала повесть «Вдали от Родины» Надежды Колесниковой. Это рассказ об освоении в 1950-х годах бурятской земли через историю чувашской семьи главной героини Лизаветы. Автор поднимет в повести сложную тему сохранения народных традиций и обычаев вдали от родной земли.

В итоге в короткий список номинации «Длинная проза» вошли Михаил Калашников с произведением «Челюскин. В плену ледяной пустыни» о подвиге отечественных полярников, Вячеслав Нескромных с «Алмазными гранями» об обнаружении алмазов в Якутии и Амир Хисамутдинов с книгой «Путеводная звезда привела меня во Владивосток» о советском географе Владимире Арсеньеве глазами его окружения.

Претендентами в номинации «Короткая проза» стали Вячеслав Нескромных за «Казус мнимого величия», Григорий Кубатьян за «Слово мужика. Старик и чудище» и Петр Цыбулькин за «Собачьи тайны».

В номинацию «Проза для детей» вошли Лев Сысоров с книгой «Приключения Тимофея в удивительных мирах. Физика и химия» о знакомстве детей с великими учеными, Елена Панюхина с произведением «Экспедиция на вырост» о десятилетнем путешествии Витуса Беринга глазами ребенка, Алла и Яна Джан-Ша с книгой «Здравствуйте, дерево» о разнообразии флоры на Дальнем Востоке.

Оглашение финалистов и победителей запланировано на начало декабря.

«Основная миссия премии была достаточно просто сформулирована: сделать так, чтобы Дальний Восток перестал быть дальним. Это была основная задача, снова затащить Дальний Восток, втянуть в литературную Россию», - сообщил Коновалов.

Общероссийская литературная премия «Дальний Восток» имени Арсеньева проводится с 2018 года по инициативе и при поддержке полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Она названа в честь русского путешественника, географа, этнографа и писателя Владимира Арсеньева, внесшего вклад в изучение и развитие Дальнего Востока. За шесть сезонов на участие премии поступило более 500 заявок от писателей из более чем 25 субъектов России.
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