Усатый нянь по-бурятски

Высшая школа экономики провела исследование, которое показало, что 96,4% воспитателей детских садов – это женщины. Результаты, в общем-то, неудивительны, это традиция. В нашей стране издавна считается, что женщина гораздо лучше управится с ребенком, чем мужчина. Куда интереснее, как обстоят дела у оставшихся 3,6%. «Номер один» отправился на поиски педагога-мужчины и познакомился с Никитой Галласом. Молодой парень уже несколько лет работает воспитателем и с удовольствием позволил понаблюдать за ним один день.Baby Way – улан-удэнский частный детский сад, который очень сильно отличается от всех остальных.– Мы больше позиционируем себя как детский центр. Работа у нас протекает в определенном стиле – reggio. Это итальянский подход к воспитанию, который подразумевает развитие через самостоятельное принятие решений, – объясняет особенности учреждения один из руководителей Анна Готман, пока мы оставляли свои вещи на лавочке в раздевалке. – Возьмем, к примеру, мастер-класс по рисованию… Когда есть готовое изображение птицы на ветке, которое необходимо повторить. Зачастую как бывает? Ребятишек заставляют делать точь-в-точь. Мы же, наоборот, выступаем за инициативу – дети могут изобразить другую птицу, нарисовать много веток, добавить на задний фон снежок или дождик. Казалось бы, это мелочь. Но наша личность строится из мелочей.Философия воспитания по постулатам итальянской реджио-педагогики подразумевает в том числе выбор между воспитателем женщиной и мужчиной.– Когда наш коллектив пополнил первый мужчина, родители, конечно же, были в шоке. Высказывали свои опасения насчет ситуаций, выходящих за рамки норм и морали, – делится воспоминанием Анна. – Тогда мы договорились, что весь процесс обучения будет находиться под строгим контролем.Обещание было выполнено. Помимо того, что в каждой комнате находятся камеры видеонаблюдения, мужчина-воспитатель всегда работает в паре – ему помогает девушка-ассистент.– Со временем все привыкли и даже стали просить назначить воспитателем группы мужчину. Родители убедились, что воспитатель мужчина это очень неплохо. По характеру мужчины гораздо уравновешеннее женщин. И это очень важное обстоятельство в работе с шумными и непоседливыми сорванцами. Также представители сильного пола более объективны, систематичны, у них зачастую лучше развита фантазия. Вот, например, Никита, он многие темы объясняет лучше, чем мы. Потому что умеет хорошо выстраивать логические цепочки и знает, как заинтересовать детей, – рассказывает руководитель, проводя нас в игровой зал. – Здравствуйте, дети! Никита, отвлекись на секундочку, к тебе гости.Никита Галлас устроился в детский сад, когда ему было всего 24 года. Приобрести опыт оказалось непросто, пришлось пробираться через тернии устоявшихся стереотипов.- Окончив факультет иностранных языков, я вообще не знал, куда идти работать. Помню, как листал и листал вакансии, пока не увидел «требуется воспитатель в Baby Way», – рассказывает Никита, одновременно раскладывая подушки по ковролину. – Для большинства мужчин быть воспитателем – зазорно. Они считают эту профессию женской. Я нередко слышал в свой адрес завуалированное оскорбление «воспиталка». Откровенно говоря, многие люди презирают эту профессию. Но я не обращаю внимания, потому что человек не должен решать за другого, где ему надо работать.Мы не стали вмешиваться в чужой распорядок дня и присели на одну из подушек. Впереди нас ждала «ассамблея» – утренний круг, во время которого воспитатель обсуждает с детьми предстоящие занятия, интересуется их настроением и ненавязчиво спрашивает, какое сегодня число, день недели и месяц.– Через игровую форму мы не только учим детей базовым вещам, но и прививаем им принципы коммуникации. Дальше у нас по плану урок английского языка, грамотность, студия песочного творчества, логопедия… – загибая пальцы, перечисляет дневной план молодой воспитатель. – Вообще эту группу – Golden Stars – ведет другой педагог, сегодня я просто его заменяю. Моя основная работа проходит в старшем корпусе, где на мне лежит ответственность за группу продленного дня и три вида занятий: «музыка», «йога», «шашки и шахматы».Golden Stars – самая старшая группа в этом корпусе центра, в ней занимаются дети от пяти до шести лет. Самая юная – Sunny Chicks, где детки от 1,5 до 2,5 года.– Промежуточные у нас Little Stars и Funny Bunny. Есть еще Soon To School, Student Group и Kangaroo. В каждой по 15 детей, – отмечает Никита.– Да, нехило. Однако физической усталости здесь не бывает, только эмоциональная. Вообще в Baby Way я не первый мужчина, работаю больше трех лет. Остальные нашли себя в чем-то другом. В какой-то момент я тоже испытал эмоциональное выгорание, взял отпуск, отдохнул и… вернулся. Конфуций когда-то сказал: «Найди себе работу по душе, и тебе не придется работать ни дня в своей жизни». Он прав - я ее нашел, – улыбается Никита Галлас.После утренней «ассамблеи» мы поиграли в «море волнуется раз». Внутри начала щекотать ностальгия, которая отличалась от привычной позабытыми нотками радости.– Пойдемте, сейчас у нас будет «песочное творчество», – говорит далее педагог.Мы покидаем большой зал и перемещаемся в соседнюю комнату, где малышня быстро занимает миниатюрные стульчики и приступает к занятию. Интерактивная песочница насыщенно подсвечивается изнутри, добавляя морозному утру некое волшебство.– Классная штука, развивает моторику пальцев. На прошлой неделе мы с ребятами рисовали морское дно, а сегодня попробуем изобразить лесных сов, – перебирая бумаги с планом урока, рассказывает наш собеседник. – Так, дети, а ну-ка не балуемся. Лева, я смотрю, ты уже нарисовал сове брюшко, теперь нарисуй ей на голове ушки.Когда мы были маленькими, таких песочниц еще не придумали. Мелкую моторику мы развивали, вылепливая куличики, которые то и дело разваливались, если песок был недостаточно мокрым.Еще в комнате творчества на стене висели рисунки, которые тоже весьма отличались от тех, которые мы создавали в детстве. Здесь не было привычно знакомых зайчиков, кошечек, снеговичков. Выставка на веревочках пестрела пейзажами с пальмами, морскими акулами, подсолнухами Винсента ван Гога, добротными пародиями на Айвазовского и аметистовыми полями Прованса. Признаться честно, больше всего нам понравилась альпака с милой мордашкой.Другую же сторону украшали имена: Роберт, Полина, Ума, Злата, Моника, Роберт, Адиса, Милана, Сансар, Марианна, Майдар, Салим. Да уж… это вам не «советские» маши и пети, нарисованные мелком.– Ребята, еще раз… сначала рисуем туловище, затем глазки, – увлекшись занятием, наставляет воспитанников Никита. – Молодцы, вот так у нас с вами и получились лесные совы. Они бесшумно летают, обладают превосходным слухом и могут оставаться незамеченными благодаря своей маскировке.Доля секунды, и в дверь постучала коллега Никиты: «Пришло время идти на урок английского».«Good morning, how are you? Today we are…» – говорила ассистент на заднем фоне, пока Никита Галлас показывал нам современные книги. «Golden Stars – have a good lesson», – пожелал он детям и вышел отдохнуть в коридор.– Ну как вам?Провести один день с воспитателем детского сада оказалось труднее, чем мы думали. Малышня то и дело бегала, прыгала и кричала. Спустя пару часов в ушах стал раздаваться пронзительный звон, а левый глаз немного начал подергиваться…– Терпение приходит со временем. После взаимодействия с детьми я стал совершенно другим человеком. Что-то внутри словно перевернулось, когда пришло осознание, что это не «просто работа», а «невероятных размеров ответственность». Быть воспитателем – это играть роль и мамы, и папы. Если мы не будем заниматься с детьми, то они не научатся читать, писать, считать. По факту основа их образования зависит от наших действий, – сидя на крохотном стульчике, объясняет свой выбор профессии Никита. – Мы учим их, а они учат нас. Благодаря детям мне удалось овладеть навыком самоконтроля, приобрести эмоциональную стабильность и стать сдержанным. До работы в детском саду я таким не был.Пока молодой человек делился плюсами педагогики, мы решили запечатлеть этот момент и сделать несколько снимков. Однако дверь кабинета неожиданно приоткрылась и к нам вдруг подбежала совсем еще крошка Алиса.– Ты фотографируешь Никиту, чтобы положить его потом в альбом?– А про меня напишешь?– У тебя на телефоне нарисована утка, как ее зовут?– Вокруг него нарисовано много денег. Почему он так любит деньги?– А почему некоторые деньги раскрашены зеленым цветом, а некоторые вообще не раскрашены?– А когда он их заработает?К счастью, отвечать на еще один неловкий вопрос не пришлось, детей позвали обедать. Никита ненароком подслушал наш диалог.– Не волнуйтесь, мы все здесь время от времени ловим ступор. Иногда дети спрашивают что-то элементарное, но дать им ответ бывает непросто. Чаще всего их интересует, как появилась наша планета. В этом плане нам очень помогают занятия по ознакомлению с окружающим миром, у нас даже есть хендмейд-плакаты «хочу все знать». Одна половина листа посвящена тому, что дети уже знают, а другая - их вопросам. Например, о птицах. Вот посмотрите, этот весьма хороший – «почему они летают, а мы нет?» – задумчиво смотрит на плакат воспитатель-мужчина.Никита Галлас уже начал прокручивать у себя в голове, как он будет объяснять детям физиологические отличия. Мы же стали собираться и размышлять, почему мы не летаем, как птицы, но любим деньги, как мультяшные утки.– Раньше я часто задавался вопросом «На том ли я месте?». Потом вспоминал, что моя мама работала в детском садике, дедушка руководил детским домом…» – провожая нас, откровенничает Никита. – В детском саду не сложно работать, в детском саду сложно остаться.