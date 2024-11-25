Школьники Бурятии примут участие во Всероссийском фотоконкурсе «Мир глазами детей»

В России стартовал IV всероссийский фотоконкурс «Мир глазами детей», организованный Центральным Домом Российской Армии им. М.В. Фрунзе при поддержке Министерства обороны РФ (возрастное ограничение 6+).

- Конкурс объединяет талантливых детей и подростков, помогает развивать их творческие способности и эстетический вкус, а также формирует уважение к истории и традициям нашей Родины. В нем могут участвовать фотографы-любители от 10 до 18 лет, - сообщили организаторы конкурса.

Отправить свои работы и заявку можно на почту mir-gd2025@mail.ru.

Требования к фотографиям:

- Цветные и черно-белые снимки (без логотипов, водяных знаков и надписей);

- Подпишите каждую работу: ФИО/Возраст/Название/Номинация;

- Формат: jpg (jpeg);

- Портретные снимки крупным планом не принимаются.

Номинации фотоконкурса: Природа России, Мир животных и растений, Родина моя, На службе Отечеству.

Победители в каждой номинации получат дипломы, памятные статуэтки и фотоброшюры, а обладатели Гран-при — ценные подарки.

Подробная информация о конкурсе – на сайте «Все конкурсы и гранты».

Возрастное ограничение 6+





Фото: loon.site