Общество 26.11.2024 в 16:39

Жителя Бурятии лишили выплат за погибшего на СВО сына

Суд посчитал, что мужчина недостоин быть получателем этих денег
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Текст: Андрей Константинов
Жителя Бурятии лишили выплат за погибшего на СВО сына
Фото: архив «Номер один»
Заиграевский районный суд рассмотрел иск местной жительницы к бывшему мужу, требовавшей лишить его выплат за их погибшего в ходе спецоперации сына.

Как следует из материалов дела, в браке с ответчиком женщина родила двоих детей. В 2023 году их сын заключил контракт с Минобороны, а в сентябре 2024 года – погиб в зоне СВО. Члены семьи погибший бойцов получают выплаты от государства, их сумма составляет несколько миллионов рублей. Однако женщина посчитала, что отец ребенка недостоин претендовать на эти деньги.

В иске сельчанка рассказала, что фактически разошлась с мужем еще в 1992 году. С этого времени отец участие в воспитании и содержании сына не принимал, с него были взысканы алименты, которые мужчина оплатил один раз.

«Никакой связи с сыном ответчик не поддерживал», - сообщила она в исковом заявлении.

Изучив материалы дела и выслушав свидетелей, суд с требованием женщины согласился.

«Суд пришел к выводу, что ответчик недостоин быть получателем спорных сумм в связи с гибелью сына, принимавшего участие в специальной военной операции. Ответчик не проявлял должной заботы о своем сыне, не оказывал ему моральную, физическую, духовную поддержку, не заботился о здоровье своего ребенка. Ответчик, проживая отдельно от своего ребенка, не предпринимал действий для участия в его воспитании и развитии. Истец одна вырастила и воспитала сына. При изложенных обстоятельствах суд пришел к выводу об удовлетворении заявленных требований», - сообщили в пресс-служба Заиграевского райсуда.

Решение еще не вступило в законную силу. Будет ли отец обжаловать его, пока не известно.

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спецоперация выплаты

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