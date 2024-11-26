Жителя Бурятии лишили выплат за погибшего на СВО сына

Заиграевский районный суд рассмотрел иск местной жительницы к бывшему мужу, требовавшей лишить его выплат за их погибшего в ходе спецоперации сына.Как следует из материалов дела, в браке с ответчиком женщина родила двоих детей. В 2023 году их сын заключил контракт с Минобороны, а в сентябре 2024 года – погиб в зоне СВО. Члены семьи погибший бойцов получают выплаты от государства, их сумма составляет несколько миллионов рублей. Однако женщина посчитала, что отец ребенка недостоин претендовать на эти деньги.В иске сельчанка рассказала, что фактически разошлась с мужем еще в 1992 году. С этого времени отец участие в воспитании и содержании сына не принимал, с него были взысканы алименты, которые мужчина оплатил один раз.«Никакой связи с сыном ответчик не поддерживал», - сообщила она в исковом заявлении.Изучив материалы дела и выслушав свидетелей, суд с требованием женщины согласился.«Суд пришел к выводу, что ответчик недостоин быть получателем спорных сумм в связи с гибелью сына, принимавшего участие в специальной военной операции. Ответчик не проявлял должной заботы о своем сыне, не оказывал ему моральную, физическую, духовную поддержку, не заботился о здоровье своего ребенка. Ответчик, проживая отдельно от своего ребенка, не предпринимал действий для участия в его воспитании и развитии. Истец одна вырастила и воспитала сына. При изложенных обстоятельствах суд пришел к выводу об удовлетворении заявленных требований», - сообщили в пресс-служба Заиграевского райсуда.Решение еще не вступило в законную силу. Будет ли отец обжаловать его, пока не известно.