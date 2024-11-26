Общество 26.11.2024 в 16:39
Жителя Бурятии лишили выплат за погибшего на СВО сына
Суд посчитал, что мужчина недостоин быть получателем этих денег
Текст: Андрей Константинов
Заиграевский районный суд рассмотрел иск местной жительницы к бывшему мужу, требовавшей лишить его выплат за их погибшего в ходе спецоперации сына.
Как следует из материалов дела, в браке с ответчиком женщина родила двоих детей. В 2023 году их сын заключил контракт с Минобороны, а в сентябре 2024 года – погиб в зоне СВО. Члены семьи погибший бойцов получают выплаты от государства, их сумма составляет несколько миллионов рублей. Однако женщина посчитала, что отец ребенка недостоин претендовать на эти деньги.
В иске сельчанка рассказала, что фактически разошлась с мужем еще в 1992 году. С этого времени отец участие в воспитании и содержании сына не принимал, с него были взысканы алименты, которые мужчина оплатил один раз.
«Никакой связи с сыном ответчик не поддерживал», - сообщила она в исковом заявлении.
Изучив материалы дела и выслушав свидетелей, суд с требованием женщины согласился.
«Суд пришел к выводу, что ответчик недостоин быть получателем спорных сумм в связи с гибелью сына, принимавшего участие в специальной военной операции. Ответчик не проявлял должной заботы о своем сыне, не оказывал ему моральную, физическую, духовную поддержку, не заботился о здоровье своего ребенка. Ответчик, проживая отдельно от своего ребенка, не предпринимал действий для участия в его воспитании и развитии. Истец одна вырастила и воспитала сына. При изложенных обстоятельствах суд пришел к выводу об удовлетворении заявленных требований», - сообщили в пресс-служба Заиграевского райсуда.
Решение еще не вступило в законную силу. Будет ли отец обжаловать его, пока не известно.
Как следует из материалов дела, в браке с ответчиком женщина родила двоих детей. В 2023 году их сын заключил контракт с Минобороны, а в сентябре 2024 года – погиб в зоне СВО. Члены семьи погибший бойцов получают выплаты от государства, их сумма составляет несколько миллионов рублей. Однако женщина посчитала, что отец ребенка недостоин претендовать на эти деньги.
В иске сельчанка рассказала, что фактически разошлась с мужем еще в 1992 году. С этого времени отец участие в воспитании и содержании сына не принимал, с него были взысканы алименты, которые мужчина оплатил один раз.
«Никакой связи с сыном ответчик не поддерживал», - сообщила она в исковом заявлении.
Изучив материалы дела и выслушав свидетелей, суд с требованием женщины согласился.
«Суд пришел к выводу, что ответчик недостоин быть получателем спорных сумм в связи с гибелью сына, принимавшего участие в специальной военной операции. Ответчик не проявлял должной заботы о своем сыне, не оказывал ему моральную, физическую, духовную поддержку, не заботился о здоровье своего ребенка. Ответчик, проживая отдельно от своего ребенка, не предпринимал действий для участия в его воспитании и развитии. Истец одна вырастила и воспитала сына. При изложенных обстоятельствах суд пришел к выводу об удовлетворении заявленных требований», - сообщили в пресс-служба Заиграевского райсуда.
Решение еще не вступило в законную силу. Будет ли отец обжаловать его, пока не известно.
Тегиспецоперация выплаты