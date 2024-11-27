Лесные схемы баргузинских махинаторов

Как известно, лесной бизнес у берегов Байкала в последние годы сошел на нет. Экологические тиски сделали практически невозможным дело, которое в последние десятилетия кормило тысячи местных жителей. И сегодня мы видим ожидаемый результат: в районах начали придумывать хитроумные схемы по вырубке леса. Одну из таких недавно вскрыли силовики в Баргузинском районе.Сразу несколько исков в Баргузинский районный суд поступило от местного районного прокурора. Содержание у них практически одинаковое, отличаются лишь фамилии. Прокурор просил у Фемиды признать недействительными договоры купли-продажи лесных насаждений, заключенные между Республиканским агентством лесного хозяйства (РАЛХ) и некоторыми местными жителями несколько лет назад - в 2021 году.Фабула дел такова: прокуратура района провела проверку, по итогу которой выяснилось, что в апреле 2021 года местным жителям выделен лесосечный фонд по нормативу для индивидуального жилищного строительства в объеме до 200 кубометров. Напомним, жители Бурятии имеют право требовать свои 200 «кубов» леса у властей на строительство дома. Но вырубать, вывозить и прочее они должны за свой счет. Как правило, те, кто пользуется этой льготой, нанимают специальные организации, которые делают это все за них.Так вот на основании этого распоряжения администрации условный житель Баргузинского района (назовем этого обобщенного персонажа Иванов) мог потребовать у РАЛХа отведения деляны. Что юридически и произошло. Правда договор заключал не сам Иванов, а некий господин Громов (фамилия изменена), который пришел в лесное агентство с нотариально заверенными доверенностями от местных жителей. Этими доверенностями они уполномочивали Громова «на основании любых документов на приобретение любой древесины лесничеству заключить договор купли-продажи для собственных нужд: на осуществление заготовки древесины, распиловки, вывоза и реализации деловой древесины».И Громов заключил тот самый спорный договор купли-продажи леса. Однако.«Волеизъявление (Иванова. - Прим. ред.) на заключение спорного договора купли-продажи лесных насаждений, а также на составление доверенности, по которой (Громов - прим.) уполномочивается на представление его интересов, отсутствовало. Указанное является основанием для признания договора купли-продажи лесных насаждений недействительным в силу его ничтожности. Заключение указанного договора нарушает интересы РФ, поскольку свидетельствует о неправомерном, нерациональном и неэффективном использовании лесных ресурсов, нарушает права неопределенного круга лиц, так как лишает их возможности получения права на заготовку древесины», - такова позиция прокурора в Баргузинском суде.Иски прокурора районный суд удовлетворил - договоры купли-продажи признали недействительными. После чего последовала апелляция. Любопытно, что обжаловал решение первой инстанции ни кто иной, как нотариус – тот самый, который, судя по всему, выдавал доверенности от имени местных жителей господину Громову.Будучи юридически подготовленным, нотариус представил целый ворох бюрократических объяснений тому, почему решение первой инстанции надо отменить.«Решение суда не соответствует требованиям действующего законодательства РФ, поскольку суд неверно определил обстоятельства, имеющие значение для дела, и неправильно применил нормы материального права, в связи с чем считает решение суда незаконным и необоснованным. Ссылается на то, что суд, в нарушение требований закона, в мотивировочной части обжалуемого решения не указал мотивы, по которым он принял в качестве доказательств материалы уголовного дела (Иванов. - Прим. ред.). Показаний об отсутствии его волеизъявления на выдачу доверенности не давал, судом незаконность действий нотариуса не признана», - это лишь часть аргументов, приведенных нотариусом в суде.Так зачем ему с таким рвением доказывать, что договоры на продажу леса законные? Неужели дело только в профессиональной чести?На самом деле за этим гражданским иском стоит весьма серьезное уголовное дело, участником которого наш нотариус, судя по всему, и является. Вот краткая хронология событий, описанная в судебном решении.После заключения тех самых договоров с РАЛХом, они, видимо, были реализованы. Лес вырублен, но дальнейшая судьба его пока неизвестна. Зато известно, что в 2024 году глава Баргузинского поселения отменил решение трехгодичной давности, на основании которого выделен лес.Сейчас в производстве второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) Следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Бурятия находится уголовное дело коррупционной направленности. Речь сразу о нескольких статьях Уголовного кодекса, таких как «Незаконная рубка лесных насаждений», «Превышение должностных полномочий», «Неправомерный доступ к компьютерной информации».«Согласно материалам уголовного дела, группой лиц по предварительному сговору изготовлены поддельные документы и нотариальные доверенности, на основании которых были заключены спорные договоры купли-продажи лесных насаждений, - описывает суд развитие событий. - Из протокола допроса потерпевшего (Иванова. - Прим. ред.) следует, что в администрацию сельского поселения для получения распоряжения на предоставление права заготовить древесину в объеме до 200 м3 он не обращался, волеизъявление на составление доверенности, по которой (Громов. - Прим. ред.) уполномочивается на представление его интересов, им не давалось».Кроме того, есть заключение судебной почерковедческой экспертизы, которое гласит, что подпись в графе «доверитель» в копии доверенности принадлежит вовсе не Иванову.Нотариус, впрочем, проявляя завидную настойчивость, подверг сомнению и это заключение.«Заключение эксперта является незаконным и недопустимым, поскольку оно не содержит научно-обоснованных выводов, составлено без учета предъявляемых законом требований. Также считает, что копия нотариальной доверенности, представленная из материалов уголовного дела, не отвечает критерию допустимости, поскольку письменные доказательства представляются в подлиннике или в форме надлежаще заверенной копии. Ссылки суда первой инстанции на факты незаконной рубки, изготовления поддельных документов, на основании которых были заключены спорные договоры купли-продажи лесных насаждений, как на уже свершившиеся и имеющие место быть, в отсутствие вступившего в законную силу приговора суда о признании виновными конкретных лиц в указанных противоправных деяниях, в силу ст. 49 Конституции РФ не основаны на законе».Но суд на увещевания нотариуса не повелся.«Каких-либо доказательств в подтверждение действительности сделки не представлено, в том числе и подтверждающих факт исполнения договора, тогда как судом установлено, что до настоящего времени обязательства по договору не исполнены, лесные насаждения для собственных нужд (Иванова. - Прим. ред.) не переданы, осуществление заготовки древесины и внесение платы по договору не свидетельствуют об исполнении договорных обязательств», - пришли к выводу судьи Верховного суда Бурятии.По итогу решение суда первой инстанции устояло, даже несмотря на то, что уголовное дело все еще в разработке. Надеемся, что когда оно завершится, все виновные понесут суровые наказания, а у берегов Байкала станет чуть меньше людей, стремящихся навредить священному озеру из корыстных целей.